Alt Campoo, sortida de Boscos de Cantàbria - BOSCOS DE CANTÀBRIA

El PSOE , PP i Vox no recolzen que els arbres deixin de ser considerats objectes, com demanava una iniciativa d'Unidas Podemos que finalment ha estat aprovada en els termes recollits en esmenes presentades pel PSOE i Vox. Els populars s'han abstingut al conjunt de la proposta.

Al principi el text original d'Unidas Podemos, defensat pel seu portaveu de la Comissió i president de la mateixa, Juantxo López d'Uralde, demanava modernitzar l'estatut jurídic de l'arbre perquè deixi ser considerat un objecte i obtingui reconeixement legal com a ésser viu amb alt valor social i ecològic. Tot i això, socialistes i Vox han presentat sengles esmenes en què s'elimina aquest punt, que els 'morats' han acceptat.

"Acceptarem l'esmena del grup socialista i llavors paradoxalment com exclou el punt número 1, implícitament també s'accepta la de Vox, que era eliminar el punt número 1. Per tant, acceptem les dues", ha explicat López d'Uralde.

Finalment, la Comissió ha aprovat instar el Govern, en coordinació amb les administracions públiques i en el marc de les seves competències, a impulsar la conservació i preservació de l'arbrat urbà i periurbà, així com les zones verdes urbanes, atès l'important paper que tenen la conversa de la biodiversitat i la protecció del medi ambient, així com la contribució a la protecció de la salut i el benestar de l'ésser humà i els altres éssers vius.

Igualment, demana a l'Executiu que doni suport a iniciatives de conservació d'arbres singulars i/o centenaris, com a part integrant del patrimoni de pobles i ciutats, de la seva identitat i de la seva història. A més, planteja que continuï desenvolupant l'Estratègia Nacional d'Infraestructura Verda i de la Connectivitat i la Restauració Ecològiques.

APROVADA UNA INICIATIVA CONTRA LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA



D'altra banda, s'ha aprovat una iniciativa del Grup Socialista que insta el Govern a aprovar una normativa encaminada a la reducció de la contaminació lumínica, així com fomentar els ajuts destinats a l'eficiència lumínica als municipis.

La Proposició no de llei insisteix a promoure la investigació i la participació de les entitats científiques i socials a través de 'Light pollution initiatives', grups locals i globals dedicats a la lluita contra els impactes negatius de la llum artificial de nit.

El diputat per Àlaba i defensor de la iniciativa, Daniel Senderos , ha explicat que l'excés de llum artificial nocturna procedent de l'enllumenat exterior contamina, envaeix habitatges, trastoca el ritme cardíac, provoca diferents tipus de malalties, impacta als hàbitats nocturns ia la biodiversitat, i contribueix a les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Per això, el parlamentari ha assenyalat que l'objectiu d'aquesta iniciativa és clar. "Es tracta de ser més eficients i il·luminar millor", ha assegurat per insistir que la proposició no de llei atén el sentit comú. "Reduir la contaminació lumínica no és viure a les fosques, ni reduir la visibilitat nocturna, ni la seguretat. Simplement es tracta d'il·luminar de manera adequada i eficient, millorant la visibilitat nocturna i seguretat", ha matisat.

A més, ha criticat el Partit Popular perquè, segons la seva opinió, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, critica les mesures d'eficiència del Govern, malgrat que Madrid "té una ordenança municipal que obliga a apagar els edificis i pantalles publicitàries a la nit ".

REBUIG QUE ALMARAZ SEGUIU OPERANT



La Comissió per a la Tansició Ecològica també ha rebutjat una proposició no de llei del PP per la qual instaven el Govern a facilitar la continuïtat de la producció d'energia elèctrica a la Central nuclear d'Almaraz. El diputat popular José Alberto Herrero, ha criticat la postura dels socialistes en aquesta matèria. "Ningú pot entendre que dins del PSOE hi hagi postures antagòniques sobre aquest assumpte", ha dit per estendre una mà "una vegada més", per canviar la postura del POSE i "ajudar els espanyols".

"Aquest Executiu governa des de mitjans de l'any 2018 i no hi ha hagut cap mesura, tampoc en matèria energètica, que estigui ajudant a la millora econòmica i social de tots els espanyols", ha conclòs.