El president del Govern, Pedro Sánchez , i el de la Generalitat, Pere Aragonés , durant una reunió, a La Moncloa, el 15 de juliol del 2022, a Madrid (Espanya). . Fotografia d'ARXIU. Firma: Alberto Ortega / Europa Press

ERC té entre les seves prioritats negociar la seva “agenda antirepressiva”, que no només inclou els dirigents independentistes, sinó també “tots els ciutadans” acusats de “desobediència i desacatament a l'autoritat” per les protestes relacionades amb el procés.

Els dos aspectes de la llei que negocia ERC afecten les sancions imposades a aquelles persones que van participar tant als disturbis que van tenir lloc durant l'1-O com en les manifestacions celebrades el 2019 després que es fes pública la sentència del procés . L'afany d'Esquerra és reduir “la persecució” desactivant, d'una banda, la presumpció de veracitat dels membres de diferents cossos policials i, de l'altra, la quantia de les multes previstes.

Això es vol aconseguir a través de la reforma de la llei de seguretat ciutadana , coneguda com a "llei mordassa", on es poden rebaixar les sancions relatives a "desobediència i desacatament a l'autoritat" amb vista a la desjudicialització del procés.

RESTARÀ PES A LA VERSIÓ DELS AGENTS I REBAIXAR LES QUANTIES DE LES MULTES



L'actual Llei Mordassa protegeix a l'article 52 la versió dels agents i indica que en els procediments sancionadors que s'instrueixin les denúncies, atestats o actes dels agents de l'autoritat en exercici de les seves funcions que presencien els fets “constituiran base suficient” . La mera indicació d'un agent és suficient per multar.

A més, la llei de seguretat ciutadana inclou que les infraccions molt greus se sancionen amb fins a 600.000 euros i les greus amb fins a 30.000 euros, cosa que afecta directament els promotors de diferents concentracions independentistes.

Segons la llei vigent estan considerades molt greus les reunions o manifestacions no comunicades o prohibides “en infraestructures o instal·lacions en què es presten serveis bàsics per a la comunitat”, com aquelles que es van desenvolupar a l'aeroport del Prat a Barcelona oa l'estació de tren del Prat.

200 CATALANS ES BENEFICIARIEN D'AQUESTA REFORMA

Participants a la manifestació de l'ANC amb un cartell amb el lema 'Ho vam fer i ganam', a Barcelona a 1 d'octubre de 2019. Foto d'ARXIU Signatura: David Zorrakino / Europa Press



ERC vol que amb aquesta reforma es beneficiïn les persones que van participar en els diferents aldarulls que es van donar en aquelles dates i que s'enfronten a multes, i imputacions per la comissió de delictes de desordres públics i atemptat contra l'autoritat .

En aquesta situació judicial es trobarien avui dia més de 200 persones acusades pels fets del 2019, i moltes tenen a sobre de la taula peticions de presó de la Fiscalia que ronden els cinc anys.

Sense la modificació que es pretén a les decisions dels diferents tribunals catalans que han instruït els fets i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han moderat per si mateixos les condemnes. A més que des del Ministeri Públic, reclamen condemnes inferiors als dos anys, que no implicarien un ingrés a la presó dels condemnats sense antecedents penals.



En l'acord de la taula de diàleg segons es van comprometre per escrit les dues delegacions a la seva última reunió abans de l'estiu, aquests canvis s'hauran de materialitzar "abans de finalitzar el proper període de sessions", és a dir, abans que s'acabi el 2022, coincidint amb la aprovació dels pressupostos de 2023.