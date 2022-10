Una suposada periodista va sortir en defensa del diputat de Junts Francesc Dalmases després de la dimissió de la direcció del partit. El seu nom és Joana Masdeu -utilitza el compte @JoanaMasdeu a Twitter-, i acusava els treballadors dels mitjans de comunicació d'elaborar un pla amb ERC per acabar amb Dalmases. Assegurava que el que va passar al programa FAQS a TV3 va ser una "discussió" habitual entre periodistes i polítics.

Captura de pantalla del perfil de Joana Masdeu a Twitter @ep

El compte de Twitter des del qual actuava Masdeu es va crear aquest mateix mes, i els seus primers seguidors eren dirigents de Junts afins a Dalmases com Laura Borràs , Jaume Alonso-Cuevillas o Aurora Madaula . Tot i això, i per a sorpresa de tots, Joana Masdeu mai no ha existit: es tractava d'un compte fals dedicat a impulsar les idees d'un sector de Junts.

Joana Masdeu no és coneguda per cap dels periodistes que segueixen diàriament la informació del Parlament, ni per cap diputat. A més, a la institució tampoc no consta cap acreditació al seu nom . Ningú coneix la tal Joana Masdeu ni ningú n'ha pogut corroborar l'existència.

Algunes veus de Junts han assegurat a El Periódico que l'existència de Joana Masdeu podria ser deguda a una estratègia d'una part de la formació per defensar les seves posicions a les xarxes socials. De fet, el compte la periodista fantasma utilitzava una fotografia a la seu del partit amb càmeres i micròfons.

El trama de Joana Masdeu es va destapar quan la periodista fake va criticar el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, i el secretari general del partit, Jordi Sànchez. Aquest últim el va convidar a entrevistar-lo, i en aquell moment el perfil de Masdeu va desaparèixer per sempre. Sànchez, que va fer la pregunta amb molta intenció, va assenyalar després que hi ha altres comptes a les xarxes que es dediquen a "insultar ia alimentar la guerra contra independentistes".