Miguel Jurado @catalunyapress

El grup del Partit Popular a l' Àrea Metropolitana de Barcelona a través del seu portaveu a l'AMB, Miguel Jurado , ha insistit que “cal suprimir el tribut metropolità perquè és un impost injust que fa pagar per igual veïns de barris i ciutats metropolitanes que reben la prestació del servei públic de manera desigual”.



Per al PP es tracta d'un impost “que no és equitatiu ” perquè es vincula la propietat al finançament del transport públic; Jurado ha dit que “el tribut Metropolità es basa en el valor cadastral dels habitatges i cal tenir molt és clar que tenir un determinat valor cadastral no pressuposa tenir ingressos per fer-hi front”. En aquest sentit, el portaveu ha recordat que "els nivells d'impagament del tribut són alarmants ja que dels 127 milions previstos el 2021 només se n'han cobrat 101".



Per al Partit Popular aquest tribut, que s'ha incrementat un 13% “asfíxia encara més la ja castigada economia dels ciutadans i evidencia la voracitat fiscal del pressupost de l'Àrea Metropolitana per a l'exercici 2022”.



Jurado ha recordat que fins i tot el mateix Síndic de Greuges va concloure, després de les reclamacions rebudes, que “caldria buscar altres vies per configurar un sistema de finançament de l'AMB, més just, igualitari, equitatiu i eficient”.



A més, ha afegit que “produeix greuges comparatius entre els pobles que conformen l'àrea metropolitana amb diferents valors cadastrals i diferents càlculs. En aquest sentit s'ha referit a Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Ripollet i Cervelló que estan exempts de pagar per un valor cadastral inferior a 72.033,78 €



Per a Jurado “tal com ha dit ell és un tribut injust, confiscatori, recaptatori” i ha demanat no gravar més l'habitatge ja que està sobrecarregat fiscalment”.



Finalment ha recordat que també la mateixa ÀMB en el Recurs Cassació davant el Tribunal Suprem sostenia que aquest tribut no s'inspira en el principi d'igualtat des del vessant d'una assignació equitativa de despesa pública, llegant a ser un tribut confiscatori en el sentit que la superposició tributària de diferents ens acabarà amb la riquesa o patrimoni del ciutadà resident en aquests municipis "pel que demanem insistentment la seva eliminació", ha conclòs.