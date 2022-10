Diada del 2018 / @EP

El Parlament Europeu celebrarà dijous que ve 27 d'octubre una audiència pública per investigar la intromissió russa a la Unió Europea , amb focus majoritari cap a Catalunya i Hongria, tal com ha informat el Partit Popular (PP) en una nota de premsa.

La investigació es farà en el marc de la Comissió Especial d'Ingerències estrangeres en tots els processos democràtics de la Unió Europea, centrats en aquest cas de desinformació al voltant.

Els populars van ser la formació que van impulsar aquesta iniciativa. L'eurodiputat Javier Zarzalejos assegurava que la reunió "permetrà conèixer en profunditat la manera com va actuar Rússia en aquest cas concret i, per tant, evitar que Putin torni a trobar aliats en moviments populistes com el separatisme per desestabilitzar les democràcies".

La reunió, que rep el nom d'"Audiència sobre les ingerències russes a la Unió Europea: els casos concrets d'Hongria i Espanya (Catalunya)", comptarà amb la presència de dos especialistes: Jesús González Albalat , periodista del Periódico de Catalunya , i Nicolau de Pedro , expert internacional a Rússia, desinformació i guerra híbrida.

L'eurodiputat popular va ser l'impulsor que s'investigés "en profunditat" al Parlament Europeu els contactes entre polítics independentistes i oficials russos. És així com s'indica a l'informe de la Comissió Especial d'“ Ingerències estrangeres en tots els processos democràtics de la Unió Europea, en particular la desinformació”, aprovat el passat 9 de març al Ple. Aquest informe apunta que els contactes van ser “ una estratègia més àmplia de Rússia d'utilitzar totes i cadascuna de les oportunitats per manipular”.

El text es va aprovar amb 552 vots a favor, 81 en contra i 60 abstencions , i va estudiar l'abast dels atacs i amenaces, així com la preparació i la conscienciació que necessita la Unió Europea per frenar aquest fenomen. A més, els eurodiputats van coincidir a reclamar a la Comissió Europea una proposta legal que establisca sancions per a aquests processos d'ingerència.