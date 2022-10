Façana del Tribunal Constitucional / @EP

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit la petició del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de revisar la llei catalana que elimina l´obligatorietat d´impartir el 25% de les classes en castellà.

Així ho ha comunicat aquest dimecres la cort de garanties , recordant que serà el magistrat Enrique Arnaldo l'encarregat de redactar la ponència sobre la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pels jutges de l'alt tribunal de catalunya.

En concret, va ser la Sala del TSJ encarregada de l'execució de la sentència del 25% la que va elevar el cas al TC en tenir dubtes sobre la legalitat del decret llei del Govern que, segons ell, dóna "preferència" al català en fixar de manera explícita la "inaplicació" de percentatges en els projectes lingüístics de les escoles. Els jutges també van presentar una qüestió d'inconstitucionalitat sobre la llei sobre ús i aprenentatge de llengües oficials.

Aquesta llei estableix el català com la llengua normalment emprada com a vehicular i fixa el castellà com a llengua curricular que s'utilitzarà en els termes establerts als projectes lingüístics dels centres, sense fixar percentatges, per la qual cosa el tribunal entén que en dóna un ús "preferent" al català.

El juliol passat, el TSJC va constatar la impossibilitat d'executar la sentència que obligava a impartir un 25% d'hores lectives en castellà perquè es contradiu amb la nova normativa catalana sobre ús de llengües oficials a l'ensenyament , que va suscitar "seriosos dubtes sobre la seva validesa" per vicis d'inconstitucionalitat".

Els jutges van acudir al tribunal de garanties perquè considera que aquestes noves normes suposen un nou model lingüístic que "no permet reconstruir la posició del castellà en paral·lel a la del català sense incórrer en frau de llei".

D'aquesta manera, van alertar que les noves normes són incompatibles amb la seva sentència , no només perquè elimini els percentatges d'ús de cada llengua sinó que la incompatibilitat "és completa ja que respon a un model diferent i incompatible".

ELS RECURSOS DE PP I Cs

Cal recordar que el setembre passat el Constitucional va admetre a tràmit els recursos que van presentar els diputats de PP i de Ciutadans al Parlament contra diversos articles de la llei catalana que elimina el 25% del castellà a les aules.

Totes dues formacions polítiques van considerar que, amb aquestes normes, el Govern vulnera la Constitució en ometre qualsevol referència al castellà com a llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, van anunciar al maig que recorrerien conjuntament davant el Constitucional la llei del català a les escoles acordada entre el PSC, ERC, Junts i els comuns.