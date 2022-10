El primer secretari del PSC. Foto: Europa Press

El primer secretari del PSC, Salvador Illa , es reuneix dijous 27 d'octubre a Brussel·les amb tres comissaris europeus: el d'Economia, Paolo Gentiloni; el de Relacions Internacionals i Prospectiva, Maros Sefcovic, i la de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira. El viatge d'Illa arriba dies després que la setmana passada el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reunís amb dos membres de la Comissió Europea.

Durant la visita a la capital belga, el cap de l'oposició al Parlament també es reunirà amb l'Ambaixador Representant Permanent d'Espanya davant la UE, Marcos Alonso, i amb el president del grup Socialista al Comitè de les Regions, Cristophe Rouillon, ha detallat el PSC.

Fonts socialistes consultades per Europa Press han detallat que el líder del PSC mantindrà una trobada en clau institucional amb el nou delegat del Govern davant de la UE, Ignasi Centelles, que ha estat nomenat formalment el passat dimarts 25 després d'anunciar-ho la setmana passada el Govern.

Illa fa aquest viatge de treball acompanyat de la portaveu parlamentària i viceprimera secretària d'Acció Política del PSC, Alícia Romero, de l'eurodiputat Javi López, i de la secretària de Política Europea i Internacional dels socialistes catalans, Laura Ballarín.

RESPOSTA A LA PANDÈMIA

El socialista s'ha reunit dimecres 26 amb l'eurodiputada i presidenta de la Comissió Especial del Parlament Europeu sobre la pandèmia, Kathleen van Brempt, i li ha presentat el llibre L'any de la pandèmia a la biblioteca de l'Eurocambra, en què ha exposat el paper de la UE davant el Covid-19.

Després de la trobada amb l'eurodiputada, l'exministre de Sanitat ha sostingut en un tuit que "l'esforç per part de tots els països de la UE va ser essencial per donar una resposta conjunta i coordinada i per impulsar el procés de vacunació exitós".

VIATGE D'ARAGONÈS

Illa ha viatjat a Brussel·les pocs dies després que ho fes Aragonès, que es va reunir amb dos comissaris europeus i es va convertir en el primer cap del Govern a ser rebut per membres de la CE des d'Artur Mas el 2015, per l'afectació del procés independentista a les relacions institucionals.

El líder del PSC, que fa el segon viatge de treball a Brussel·les des que va començar aquesta legislatura, vol traslladar "el compromís de Catalunya, i en particular dels socialistes catalans, amb els valors que representa l'europeisme en un moment geopolític especialment delicat" , a causa de la invasió russa a Ucraïna.