El PSOE i el PP mantenen converses discretes per culminar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i estan negociant que els jutges amb un càrrec polític no puguin tornar a la Justícia de manera automàtica, previsiblement en el termini de dos anys.



Segons la informació avançada per 'el diario.es', les dues formacions haurien pactat que sigui en un termini de dos anys des del cessament i la intenció seria que aquest acord deixi exempts als tres ministres del Govern que són jutges, Fernando Grande- Marlaska, Margarita Robles i Pilar Llop.



Fonts de la cúpula del PP han precisat que aquest enfocament és "coincident de manera parcial" amb la proposta que Alberto Núñez Feijóo va enviar a Moncloa el mes de juliol passat, que és el seu "marc de negociació" amb el Govern. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, i el vicesecretari d'Institucional del PP, Esteban González Pons , estan pilotant aquestes negociacions.



Al document que el PP va enviar al Govern es recull expressament una regulació de les anomenades "portes giratòries" : "Els jutges i magistrats que siguin nomenats per a càrrecs d'elecció política o de govern, amb rang superior al de director general, no podran reingressar al servei actiu fins transcorreguts dos anys a partir del cessament en els referits càrrecs".

L'ESCOLL DEL SISTEMA D'ELECCIÓ I EL PERFIL DE PUMPIT



Fonts populars admeten que les negociacions "avancen" tenint com a marc l' oferta de pacte judicial que el PP va enviar al Govern el mes de juliol passat. De moment, l'assumpte relatiu als requisits que han de complir els candidats ja estaria superat, un punt que deixaria fora perfils com el de la jutgessa Victoria Rosell.



Un dels principals esculls de la negociació estaria al punt relatiu a nou sistema d'elecció, han assenyalat les mateixes fonts. El partit d'Alberto Núñez Feijóo planteja que el nou CGPJ acabat de nomenar, present en un termini de sis mesos des de la seva presa de possessió, una proposta de reforma del sistema d'elecció dels vocals del torn judicial.



A les files del PP destaquen a més que al final s'està negociant conjuntament el CGPJ i el Tribunal Constitucional, en línia amb la demanda dels populars. Sobre la possibilitat que l'exfiscal general de l'Estat Cándido Conde Pumpido pugui ser president del PP pugui presidir el Constitucional -on és magistrat des del 2017-, les fonts consultades ni descarten ni confirmen, si bé necessiten que no és cert que el PP hi hagi aixecat el veto a Pumpido, atès que "mai hi va haver veto".

EL CGPJ I L'EFECTE FEIJÓO



Fonts del PP rebutgen que aquesta negociació del Poder Judicial amb el Govern estigui frenant l'anomenat 'efecte Feijóo'. De fet, assenyalen que si això fos així, part de l'electorat més contrari a aquest acord hauria marxat a Vox, cosa que, segons afegeixen, no recullen els sondejos que s'estan publicant aquests dies.



Des de 'Gènova' assenyalen que una vegada que es produeix la pujada, el vot tendeix a estabilitzar-se. "És com quan comences a perdre pes, al principi deixes dos quilos de cop, però després tens a estabilitzar-te", resumeix un membre de l'equip de Feijóo.