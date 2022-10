Pedro Sánchez ha visitat Kenya i ha comès un error que possiblement es converteixi en un mem històric. En un discurs davant el president kenià, William Ruto , a Nairobi, el president del Govern espanyol ha confós Kenya amb el Senegal , dos països separats per 6.000 quilòmetres.

El president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de Kenya, William Ruto @ep

El president de kenià, veient que Sánchez no corregia el seu discurs, ha hagut de cridar-li l'atenció per recordar-li que era a Kenya, i no el Senegal, moment en què el president del Govern, amb cara de 'terra tràga'm', ha demanat disculpes.

Sánchez ha confós el país fins a dues vegades . La primera quan valorava l'acord entre els dos països per enfortir les relacions. "Crec que Espanya és un potencial aliat en moltes àrees en què podem treballar junts amb el Senegal per afrontar els reptes comuns que les nostres societats estan patint", ha dit Sánchez en anglès.

Poc després, ha comès el segon error: “Moltes gràcies, és un gran honor ser un dels primers líders internacionals visitant el president del Senegal i espero treballar junts...”, cosa que ha portat el president de Kenya a corregir Sánchez , dient-li: "de Kenya". En aquell moment, el president del Govern espanyol ha tancat els ulls i ha dit: “Oh, Kenya, sorry, sorry (Kenya, perdó, perdó).