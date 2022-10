El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, intervé durant la cloenda del congrés del PP de Cantàbria

El Partit Popular ha decidit suspendre les negociacions amb el PSOE per renovar el Consell General Poder Judicial (CGPJ).

Així ho ha informat el PP en un comunicat després que el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, hagi mantingut una conversa telefònica amb Sánchez per actualitzar l'estat de les converses per a la renovació dels òrgans pendents.

"Les converses queden suspeses a l'espera que el PSOE decideixi si a l'àmbit institucional vol avançar amb un partit constitucionalista com el Partit Popular o vol seguir de la mà de partits que busquen debilitar l'Estat de dret i trencar la unitat constitucional", ha anunciat el PP.

COMUNICAT ÍNTEGRE DEL PARTIT POPULAR



1. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantingut aquesta tarda una conversa telefònica amb el president del Govern, Pedro Sánchez, per actualitzar l'estat de les converses respecte a un canvi legislatiu per garantir la independència judicial, així com per a la renovació dels òrgans pendents.

2. Encara que el president Sánchez n'era plenament conscient quan va anunciar erròniament que l'acord estava fet, president Feijóo li ha recordat que encara estava obert en diversos assumptes rellevants i imprescindibles per al Partit Popular.

3. En relació amb això, Feijóo li ha traslladat la seva estranyesa davant del canvi de posició del PSOE pel que fa a la reforma del Codi Penal per rebaixar les penes del delicte de sedició. El Partit Socialista, a través de l'interlocutor designat pel president Sánchez per abordar les converses, havia traslladat que no estava en els seus plans emprendre aquesta modificació.

4. Tot i les diferents versions traslladades públicament i privadament per diferents membres del Govern, aquesta tarda el president Sánchez ha confirmat a Feijóo que la seva agenda legislativa inclou aquesta reforma del Codi Penal i en conseqüència no renunciarà a la seva modificació.

5. És una incongruència insalvable pactar el reforçament de l'Estat de dret alhora que es pacta amb altres partits desprotegir-lo. Reformar la llei per millorar la independència judicial no és compatible amb reformar la llei per dir als jutges que han de ser condescendents amb aquells que s'aixequin contra la unitat d'Espanya.

6. És important assenyalar que per a aquelles persones amb causes obertes per delicte de sedició actualment les penes ja es poden veure reduïdes amb l'única condició del penediment i el compromís de no reincidir. Aleshores, l'únic propòsit del Partit Socialista amb aquesta modificació, tot sembla indicar, és un compromís unilateral amb l'independentisme.

7. La decisió d'incorporar a l'agenda política la reforma del Codi Penal en aquest moment només pot obeir dos motius: o exigències de l'independentisme o vocació de paralitzar un acord per despolititzar la Justícia que estava molt avançat i sembla que no convèncer el Govern.

8. El Partit Popular és un partit d'Estat, que no anteposa l'interès general a cap interès personal o partidista. En aquest sentit, anunciar de forma solemne un acord que encara no existeix, modificar oralment i als mitjans un criteri manifestat de forma contrària durant les negociacions, o confirmar que el Codi Penal és una eina que està disposat a lliurar a l'independentisme no és acceptable .

9. La nostra vocació d'acord és tan ferma com la nostra convicció que no podem continuar avançant mentre el president Sánchez no aporti garanties suficients que no continuarà usant tots els poders de l'Estat per facilitar el camí a aquells que volen combatre'l.

10 . En aquest sentit, li ha ofert al president Sánchez abordar junts qualsevol reforma del Codi Penal que afecti els delictes de rebel·lió, sedició, així com la tipificació de delicte de la convocatòria d'un referèndum il·legal, tal com el mateix president Sánchez va prometre a els espanyols quan es va presentar a les darreres eleccions.

11. Les converses queden suspeses en espera que el PSOE decideixi si en l'àmbit institucional vol avançar amb un partit constitucionalista com el Partit Popular o vol seguir de la mà de partits que busquen debilitar l'Estat de dret i trencar la unitat constitucional.

12. El president i tot el Partit Popular segueix a disposició del president del Govern.