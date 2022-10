El líder popular. Foto: Europa Press

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha acusat el Govern d'" erosionar la divisió de poders amb modificacions de delictes tan greus com la sedició". "Es vol fer una Justícia i una legislació a la mida dels independentistes, sense que aquests facin cap concessió", ha lamentat. Feijóo, que ha ofert una conferència a Vitòria organitzada pel diari El Correo, sota el títol "Objectiu Actualitat", s'ha referit a la suspensió de les negociacions obertes amb el Govern de Pedro Sánchez per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ ). Després que el cap de l'Executiu confirmés Núñez Feijóo, en una conversa telefònica, que la seva intenció continua sent reformar el delicte de sedició.

El líder del PP ha recordat que, fins ara, "la deslegitimació de l´Estat era la pedra angular de l´independentisme radical, que s´entestava a dir que la Transició havia estat una mera continuació del franquisme".

Després d'assegurar que no s'oposa a dialogar amb el nacionalisme, ha assegurat que sí que rebutja "compartir els seus criteris sobre l'Estat o sobre la Justícia". En aquest sentit, ha apuntat que "hi ha moltes coses negociables, però l'Estat no n'és una i el tema de la Justícia és paradigmàtic".

A parer seu, "des de sempre i, sobretot a partir de la sedició provocada per l'independentisme català, s'ha volgut qüestionar el Poder Judicial independent". En tot cas, ha dit que és ara el mateix Govern "qui erosiona la divisió de poders, mitjançant canvis competencials arbitraris a l'òrgan superior de la Judicatura, mitjançant indults que estaven compromesos no fer durant la campanya electoral i mitjançant modificacions de delictes tan greus com la sedició”.

"Es vol fer una Justícia i una legislació a la mida dels independentistes, sense que els independentistes plantegin cap concessió", ha retret.

Al seu parer, "tenir un Estat autonòmic fort interessa, tant als que no som nacionalistes com als que ho són, però respecten la legalitat". "El contrari ens portaria a un caos en què només els que busquen guany en riu regirat serien beneficiaris", ha asseverat.

En aquest sentit, s'ha preguntat "És centralista defensar l'estat de les autonomies incloent-hi els règims forals?", ha assegurat.

Feijóo ha dit que sap que els ciutadans "enyoren acords i pactes d'Estat". "Jo també, creguin-me, i estic segur que arribaran", ha remarcat, per mostrar la seva convicció que serà "amb un altre PSOE".