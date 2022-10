Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso / @EP



La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , va traslladar al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ahir al matí la seva disconformitat amb el pacte que s'estava forjant amb el PSOE per a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) .



Així ho han confirmat fonts coneixedores de la comunicació a Europa Press , que han indicat que la dirigent madrilenya li va fer saber des de Galícia, on tenia programada una visita institucional al poble corunyès d'Ordes, que li semblava "una barbaritat".



Va ser abans que, preguntada pel pacte pels periodistes, rebutgés donar la seva opinió per "lleialtat" . "He dit el que correspon a qui correspon", ha assenyalat, per a continuació indicar que des de Madrid ho tenen "clar": "no al nacionalisme, no al racisme, no als indults perquè tornaran perquè per això s'està engegant tota aquesta qüestió a mans dels independistes", "no a la ruptura ia la venda d'Espanya, no al terrorisme i sempre sí a la llibertat, a la democràcia ia la llei".

A la tarda, el PP va decidir suspendre les negociacions amb el PSOE i va oferir al president del Govern, Pedro Sánchez, "abordar junts qualsevol reforma" del Codi Penal, entre les quals ha inclòs les que afectin els delictes de rebel·lió i sedició, així com la tipificació de delicte de la convocatòria dun referèndum il·legal. Ho va fer públic a través d'un comunicat que va ser compartit per la presidenta madrilenya, amb un retuit, al perfil de Twitter.