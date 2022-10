Contundent reprimenda del plenari de l’Ajuntament de Barcelona a la gestió del govern municipal al districte de Ciutat Vella. Tots els grups del consistori, trets de Barcelona en Comú i PSC, han avalat la proposició d’Esquerra Republicana que defensava “constatar el fracàs de la regidoria de Ciutat Vella” per la situació que viu el districte. “Els barris s’enfaden, organitzen i expressen, mentre el districte i el govern municipal gesticulen però no diuen ni fan massa res”, ha dit el president del grup municipal republicà, Ernest Maragall.

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, a la basílica de la Mercè per la missa en honor a la patrona de la capital catalana @ep

“Avui constatem el fracàs del govern a Ciutat Vella, que tira pilotes fora”, ha assegurat Maragall. “Ciutat Vella no és com vostès van decidir que havia de ser. No n’hi ha prou amb contingut ideològic ni bones intencions; el seu govern s’estavella un cop i un altre contra la realitat”, ha continuat. Durant el debat al plenari el PSC ha decidit no intervenir i per part dels Comuns no s’ha posicionat el regidor del districte, Jordi Rabassa, sent el 6è tinent d’alcaldia, Jordi Martí, qui ha pres la paraula.

El text d’Esquerra exigia també que el govern de la ciutat doni retorn, en màxim un mes, de quines actuacions ha dut a terme al districte de totes aquelles que es van aprovar el setembre del 2020, a proposta d’ERC i en el marc del pla de xoc pel districte que els republicans van impulsar. A més, també demanava que es presenti una avaluació de l’estat de compliment de les mesures que durant el mandat s’han aprovat aplicar a Ciutat Vella.

“Fa falta molt més i molt millor a Ciutat Vella”, ha insistit Maragall, qui ha criticat la intervenció de Jordi Martí, qui l’ha instat a canviar de tàctica. “Vostès son els reis de la tàctica. Porten 7 anys en aquesta ciutat amb tacticisme en tots el terrenys. Des de l’urbanisme fins a Ciutat Vella. I així estem”, ha postil•lat.

Esquerra acusa el govern municipal de manca de “rigor i seriositat” a l’hora de prometre fins a 200.000 llocs de feina

"Governar requereix seriositat i rigorositat, i ens sembla que la manca de dades i de mètriques mostren bàsicament el contrari”. És la crítica que ha fet el regidor d’Esquerra Jordi Castellana durant el prec que ha formulat al primer tinent d’alcaldia, Jordi Collboni i que ha estat acceptat. En concret, els republicans pretenien saber de quina manera el govern municipal ha calculat fins els 200.000 llocs de treball que ha promès durant el mandat en mesures com el model Super Illa, l’ampliació d’horaris comercials o la Barcelona Green Deal.

“Volem saber com han fet tots aquests càlculs, amb què s’han basat per anunciar totes aquestes promeses. De fet, en relació al Green Deal, ja els hi vam demanar aquesta informació el maig de 2021, i no ens han dit res”, ha recordat. “Diguin-me mal pensat però pensem que aquestes dades no tenen una base científica ni concreta”, ha reblat.

En l’apartat de preguntes, Esquerra ha insistit en què el govern municipal informi dels criteris de selecció dels projectes finançats amb l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics. Per Elisenda Alamany, no té cap retorn social a la ciutat que es destinin part dels 6,7 milions recaptats de la taxa a finançar “el concurs de salts al Real Club de Polo o al World Padel Tour”.

La republicana considera “lògic” que aquests recursos s’inverteixin en projectes per “promoure la mitigació de les externalitats negatives del turisme” i ha instat a “protegir la qualitat de vida dels veïns i veïnes” de la ciutat, reconeixent també que el turisme “és una peça clau de l’economia barcelonina”.

Finalment, en l’apartat de seguiments, Esquerra ha demanat pel grau d’execució de les mesures vinculades a la limitació del soroll nocturn als punts acústicament de la ciutat. Mesures com la instal•lació de més sonòmetres a més punts de la ciutat, fer públiques les seves dades actualitzades o avançar una hora tant la prohibició de venda d’alcohol a les botigues d’alimentació com el tancament de les terrasses dels locals de restauració. “Demanem que s'acceleri al màxim possible el desplegament de les zones acústicament tensionades perquè els veïns i veïnes es puguin acollir als ajuts d’aïllament acústic que finalitzen el 31 de desembre”, ha afirmat el portaveu republicà, Jordi Coronas.