Ple extraordinari de Barcelona d'aquest divendres / @EP

El ple extraordinari de Barcelona d'aquest divendres ha aprovat sumar-se a l' Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació , que compta amb 300 adhesions al manifest d'entitats del món social, cultural, econòmic i sindical de Catalunya i 200 ajuntaments.

ERC i Junts van demanar celebrar aquesta sessió extraordinària amb una proposició, que compta amb una esmena de BComú i que demana unir-se a aquest acord al qual també s'hi han sumat partits polítics, entre els quals hi ha ERC, Junts, CUP, PDeCat, Demòcrates, Guanyem , Poble Lliure i Comunistes de Catalunya.

La proposició ha comptat amb els vots a favor d'ERC, Junts i BComú, i els vots contra el PSC, Cs, PP, Valents i la regidora no adscrita, Marilén Barceló.

El text defensa l'amnistia entesa com la necessitat d'una solució col·lectiva i integral per a totes les persones exiliades, encausades i represaliades, i l'autodeterminació, entesa com la necessitat d'un marc de resolució democràtica basat en el respecte a l'exercici de la lliure determinació de la societat catalana.

També reclama intensificar el diàleg entre les administracions per impulsar una reforma del Codi Penal "per evitar la repressió d'idees polítiques que s'han de poder expressar i defensar amb llibertat absoluta en democràcia".

Les regidores Elisenda Alamany (ERC) i Neus Munté (Junts) han defensat la proposició i s'han referit al recent informe del Consell d'Europa que determina, segons les dues formacions, que la "defensa pacífica de la independència no pot ser perseguida penalment" al estar emparada per la llibertat dexpressió.

"NO PODEN DEMANAR L'OBLIT"



Laia Bonet (PSC) ha advertit ERC i Junts que "no poden demanar l'oblit" i ha reiterat que els socialistes aposten per camins de trobada, en les seves paraules ; mentre que Marc Serra (BComú) ha insistit en la reforma del delicte de sedició -qüestió amb què ha apel·lat als socialistes- i ha celebrat que l'origen d'aquesta proposició sigui una proposta ciutadana i es presenti com a unitària.

Paco Sierra (Cs) ha criticat els grups proposants que "atacant contínuament Espanya diuen que aquesta independència seria l'oasi"; Josep Bou (PP) ha insistit que no hi ha conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya; i Eva Parera s'ha negat debatre què és per a ella una il·legalitat.