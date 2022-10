El Grup Parlamentari Socialista preveu limitar l'autodeterminació de gènere en menors de 16 anys amb les esmenes parcials al projecte de Llei Trans, que precisa que aquest redactat no és definitiu.

La ministra d'Igualtat i impulsora de la Llei Trans, Irene Montero @ep

Així, un dels preceptes que planteja és eliminar la possibilitat que els més grans de 14 anys i menors de 16 puguin demanar presentar sol·licitud per si mateixos assistits pels seus representants legals . En canvi, els socialistes plantegen que els menors de 16 anys i majors de 12 hauran de comptar amb autorització judicial per a la modificació de la menció registral de sexe.

Fonts del PSOE han argumentat que aquest canvi és perquè estimen "necessari reforçar les garanties per al tram de 14 a 16 anys".

En concret, es recolzen en una conclusió del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), en què diu que "legitimar els majors de 14 anys i menors de 16 per sol·licitar la rectificació de la menció registral del sexe sense més condicions que la assistència dels seus representants legals, no resulta adequat per protegir l'interès del menor comprès en aquesta franja d'edat que no tingui el grau de maduresa suficient o la situació de transsexualitat del qual no estigui estabilitzada".

D'altra banda, el Grup Socialista ha presentat una altra esmena per la qual estableix que en cas que es vulgui revertir el canvi de sexe al registre, caldrà obtenir aprovació judicial a través d'un expedient de jurisdicció voluntària . Actualment, el projecte de llei preveu que aquesta reversibilitat es pugui sol·licitar a partir dels sis mesos a través del mateix procediment regulat per al canvi registral, que no requereix autorització judicial en més grans de 14 anys.

Les mateixes fonts han precisat que s'estableix la via de la jurisdicció voluntària per a la reversibilitat de la menció registral, “per als canvis que es vulguin fer després del primer”.

Segons puntualitzen, els socialistes persegueixen amb aquestes esmenes que el text sigui "garantista, especialment amb els menors", i "evitar la possibilitat de ser recorregut davant del Tribunal Constitucional".

ELIMINA L'ANALOGIA ENTRE VIOLÈNCIA INTRAGÈNERE I DE GÈNERE



Igualment, proposen eliminar l'analogia de la violència "intragènere" amb la violència de gènere i es dota de drets laborals de reordenació del seu temps de treball, mobilitat geogràfica o canvi de centre de treball a les persones que per ser LGTBI pateixin violència en el àmbit familiar, no només a l'àmbit de la parella.

A més, el Grup Socialista proposa en una altra de les esmenes que es contempli el "sexili", entès com l'abandonament de les persones LGTBI del seu lloc de residència per patir rebuig , discriminació o violència, "com a causa de despoblació dins de les mesures sobre polítiques de despoblació del Govern d'Espanya", ja que, segons necessiten, aquest problema es dóna especialment a les zones rurals.

Així mateix, planteja reforçar la formació dels professionals que treballen en centres per a gent gran sobre la realitat de les persones LGTBI d'edat avançada.

A l'àmbit de l'ocupació, els socialistes suggereixen que, en un termini de 12 mesos, les empreses de més de 50 treballadors hagin pactat un conjunt planificat de mesures i recursos per assolir la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI, que inclogui un protocol dactuació per a latenció de lassetjament o la violència contra el col·lectiu.

Pel que fa a les administracions públiques, plantegen assegurar que, dins dels mecanismes d'ocupabilitat i plans d'inserció de persones en risc d'exclusió social, "s'afavoreixin mesures d'acció positiva per a la contractació i l'ocupació estable de persones trans, amb una atenció especial a les dones trans".

També proposen introduir un nou article perquè els poders públics adoptin les mesures necessàries per a la prevenció del sensellarisme entre persones LGTBI i dels delictes i incidents d'odi que pateixen.

DONES TRANS EN SITUACIÓ DE PROSTITUCIÓ



Igualment, plantegen en una altra de les esmenes que les dones trans en situació de prostitució tinguin dret als recursos sociolaborals establerts a la Llei de garantia integral de la llibertat sexual, i que, "mitjança o no situació d'explotació sexual, puguin accedir als recursos sociolaborals i d'atenció psicològica que s'estableixin en els plans i les mesures per a víctimes de violència sexual o víctimes de tracta i explotació sexual”.

Atenent els menors, el Grup Parlamentari Socialista vol que es garanteixi que en la valoració de la idoneïtat en els processos d'adopció i acolliment familiar, "no existeixi discriminació per motiu de les causes establertes en aquesta llei" i afegeix que "als centres de menors es treballarà la diversitat familiar per tal de garantir que els i les menors que siguin susceptibles de ser adoptats o acollits siguin coneixedors de la diversitat familiar per raó de la diversitat sexual i identitat de gènere”.

Sobre els joves, el PSOE suggereix afegir al text que als cursos adreçats a persones mediadores, monitores i formadores juvenils s'inclogui formació sobre orientació sexual, identitat sexual o expressió de gènere; i, a l'àmbit del turisme, proposa un nou article perquè s'adoptin les mesures necessàries per fomentar i donar suport al turisme orientat al públic LGTBI i als seus familiars.

Atenent l'àmbit escolar, els socialistes afegeixen al text de la llei que els programes d'informació adreçats a l'alumnat, a les seves famílies i al personal de centres educatius amb l'objectiu de divulgar les diferents realitats sexe-afectives s'hauran de fer no només en col·laboració amb les organitzacions representatives dels interessos de les persones LGTBI, sinó també “amb les Associacions de Mares i Pares (AMPAS)”.

També planteja incloure una nova disposició addicional on es contemplaria la creació, en el termini de 6 mesos des de l'aprovació d'aquesta llei, d'una Comissió interministerial de seguiment de l'aplicació de la norma, amb els departaments d'Igualtat, Justícia i Interior i Sanitat.