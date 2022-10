L'expresident del Govern Felipe González / Arxiu

El president del Govern, Pedro Sánchez, i l'expresident socialista Felipe González, protagonitzen aquest dissabte l'acte del PSOE a Sevilla que commemorarà els 40 anys de la victòria socialista a les eleccions generals del 1982 Els discursos de Sánchez i González componen la part nuclear del míting, que se celebra just quatre dècades després de la gran majoria absoluta del PSOE que va aconseguir llavors 202 escons --un rècord que no s'ha tornat a repetir durant el període democràtic.

La 'foto del Palace', que ja forma part de la història d'Espanya, va escenificar la victòria amb Felipe González i Alfonso Guerra sortint al balcó de la Suite 110 de l'esmentat hotel, sent aclamats per la multitud concentrada per celebrar el triomf socialista.



Aquesta victòria del PSOE també va canviar completament el panorama polític espanyol, amb la gairebé desaparició de la Unió de Centre Democràtic (UCD), que patia una greu crisi interna, succeint-li l'Aliança Popular de Manuel Fraga com a principal partit de l'oposició, el embrió de l'actual Partit Popular.

Per tal de commemorar aquesta data tan assenyalada, el partit socialista ha convidat a l'acte d'homenatge tots els diputats socialistes que van aconseguir escó en aquests comicis, entre ells Alfonso Guerra que al principi havien oblidat de convidar

A Ferraz, però, no amaguen el seu malestar amb Guerra, que també va afirmar que no el sorprenia no estar convidat. Així, assenyalen que el PSOE continua sent el mateix que quan es va fundar fa 143 anys i segueix defensant els interessos de la classe treballadora, mentre que altres han mogut la posició. "M'agradava més el Guerra d'abans", apunta un dirigent destacat.

Aquestes seran les úniques persones a qui s'invitarà expressament, segons indiquen les mateixes fonts, que subratllen que l'acte és obert i per tant estan convidats "els 185.000 militants socialistes".

SABATERO NO ACUDIRÀ PER UN VIATGE A BRASIL

L'acte el protagonitzaran Felipe González i Pedro Sánchez , que pronunciaran els discursos principals de la jornada. Abans d'ells, en una mena de taula a quatre parlaran la presidenta del partit, Cristina Narbona, la vicesecretària general, María Jesús Montero, el secretari general del PSOE-A, Juan Espadas i l'alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz.

El missatge que s'intentarà traslladar girarà al voltant del paper d'Espanya a Europa al llarg de les últimes dècades, des del Govern de Felip fins ara. "Europa tindrà un paper important en el discurs" de Sánchez, apunten des de Ferraz.

L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero / @EP

No hi acudirà, no obstant, l' expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero , que estarà de viatge al Brasil per presenciar la segona volta de les eleccions presidencials que es fa aquest diumenge. Tampoc no hi haurà una convocatòria especial per als membres de l'Executiva en aquell moment ni tampoc per als ministres del primer govern socialista que va néixer d'aquelles eleccions.

El president de la Junta d'Extremadura i secretari general del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara , va avançar aquest divendres que aquest dissabte té el casament d'un familiar, tot i que "farà tot el possible" per poder acudir a l'acte.



Així, el president valencià, Ximo Puig , no té previst anar a Sevilla per problemes d'agenda, segons fonts de la Generalitat. Tampoc no hi preveu anar Adrián Barbón, que aquell cap de setmana té l'acte de l'elecció del poble exemplar a Astúries amb la visita dels Reis.

La presidenta navarresa, María Chivite , tampoc assistirà per qüestions d'agenda sense especificar i passarà el mateix amb el president aragonès, Javier Lambán , que aquesta setmana és al Vaticà i la pròxima té, els dies 3 i 4, el debat de l'estat de la regió.

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page , que la setmana passada va tenir de convidat en un acte Felipe González, encara no sap si anirà a la celebració de Sevilla. Aquesta setmana tenia una agenda molt atapeïda i era de viatge a Brussel·les, segons fonts del seu Executiu. Qui sí que té intenció d'anar-hi és la presidenta balear, Francina Armengol, segons fonts del seu govern.

El president d'Extremadura explicava que aquest dissabte ha d'acudir al casament d'un familiar, però que intentarà "quadrar quan sàpiga exactament els horaris per poder acompanyar" en aquest acte a Sevilla.

EL MINISTRE PLANES I CANDIDO MÉNDEZ, ALTRES DELS CONVIDATS

A primera fila, per tant, s'asseurien els caps de llista a cadascuna de les províncies que van ser: Alfonso Guerra , a Sevilla; José Antonio Amate , a Almeria; Manuel Chaves , a Cadis; Guillermo Galeote , a Còrdova --mort el 2021--, Pedro Cerezo Galán , a Granada; Carlos Navarrete , a Huelva, l'exministre d'Exteriors Fernando Morán --mort el 2020-- a Jaén i Rafael Ballesteros , a Màlaga.

Chaves, que també va ser president de la Junta d'Andalusia, va ser condemnat per l' ús irregular de les subvencions autonòmiques per als Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) juntament amb el seu predecessor, José Antonio Griñan. Una condemna confirmada pel Tribunal Suprem el mes de setembre passat.

A la llista de diputats socialistes andalusos apareixen, entre d'altres, noms com el de l'actual ministre d'Agricultura Pesca i Alimentació, Luis Planas i el de l'històric secretari general del sindicat UGT, Cándido Méndez.