Ciutadans carrega contra el PSOE per frenar que Bolaños expliqui al Congrés els pactes lingüístics amb Aragonès | @ep

El portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal, ha carregat contra el PSOE i Unides Podem per haver frenat a la Mesa de la Cambra la petició de compareixença registrada pel seu grup perquè el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, doni compte dels acords en matèria lingüística aconseguits amb l? Executiu català que presideix Pere Aragonès.

La formació taronja va sol·licitar que Bolaños donés explicacions a la Comissió Constitucional sobre les declaracions realitzades pel president de la Generalitat revelant l'existència d'un acord amb el Govern per incomplir la sentència del Tribunal Suprem que obliga a impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya .

Tot i això, l'òrgan de govern de la Cambra ha demanat Ciutadans que reformuli la seva petició ja que un membre de l'Executiu central no pot comparèixer per donar compte d'un assumpte que està fora de la seva competència, com són les declaracions d'un mandatari autonòmic.

En declaracions a Europa Press, Edmundo Bal ha denunciat que els dos partits que sustenten el Govern estan evitant que Bolaños comparegui perquè Ciutadans "ha enxampat en un mentida" l'Executiu de coalició.

"PILLATS A LA MENTIDA"

I és que, segons relata, quan la seva formació va sol·licitar per escrit conèixer l'ordre del dia de l'última reunió de la Mesa de diàleg sobre Catalunya, el Govern li va respondre que en aquesta trobada només es tractaria la metodologia que se seguiria per a la preparació de les cites següents d'aquest òrgan, però després la realitat va ser una altra.

"Se'l volen treure del mig perquè els hem enxampat en una mentida", ha remarcat Bal , incidint que va ser després d'aquella reunió quan Aragonès va anunciar un acord per deixar sense aplicació a Catalunya aquella sentència del Suprem.