El PSOE reviu el triomf de González el 1982 amb un auditori ple a Sevilla, però l'absència de Guerra

El PSOE ha omplert aquest dissabte l'auditori de Fibes II, del Palau d'Exposicions i Congressos de Sevilla, amb capacitat per a més de 3.150 persones, amb l'acte central que ha organitzat per commemorar el 40è aniversari de la històrica victòria per una majoria absoluta de 202 escons que va aconseguir el partit llavors liderat per Felipe González i Alfonso Guerra , referent aquest últim del qual finalment s'ha confirmat la seva absència després d'uns dies de controvèrsia iniciada després que el mateix exvicepresident del Govern apuntés en una entrevista radiofònica que no havia estat convidat a l'acte, i que no l'estranyava.

Després que, posteriorment, des del PSOE andalús s'expliqués que aquesta setmana sí que s'havia cursat invitació a aquest acte a Alfonso Guerra , la seva presència o no ha marcat els dies previs a aquest acte, ia ella s'ha referit Felipe González només iniciar la seva intervenció en aquest acte, recordant que va ser Guerra qui li subjectava la mà a la històrica 'foto del Palace' la nit electoral del 28 d'octubre del 1982, en què tots dos celebraven el seu triomf. "Ho vull tenir de la mà", ha dit l'expresident en referència a qui fos el seu vicepresident al Govern .

González ha assenyalat que, aquell octubre del 1982, el seu "principal propòsit" era garantir la "convivència" a Espanya, i ha defensat que aquesta ha de ser "la prioritat número u" al país actualment. "Hem de preservar com un tresor la convivència", perquè "sense convivència en pau i llibertat tota la resta és lleugera, es pot caure i es pot tornar enrere", ha advertit l'expresident, el discurs del qual s'ha vist interromput en diverses ocasions per sonors aplaudiments dels assistents.

Felipe González ha ocupat un lloc preeminent a la primera fila de l'auditori amb l'actual secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez, i els actuals màxims responsables del PSOE federal i del PSOE d'Andalusia.

Al costat de González i Sánchez han ocupat seients a la primera fila la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; la vicesecretària general del PSOE i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero; el secretari d'Organització de l'Executiva federal, Santos Cerdán, i, per part del PSOE andalús, el secretari general, Juan Espadas; el president del PSOE-A, Manuel Pezzi; el secretari d'Organització, Noel López; el secretari general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández; i l'alcalde de la capital andalusa, Antonio Muñoz.

Ha acudit igualment a aquest acte una àmplia representació de l'àrea socialista del Consell de Ministres, amb la presència de la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, i els titulars de Presidència, Félix Bolaños; de l'Interior, Fernando Gran-Marlaska; de Cultura i Esports, Miquel Iceta; de Justícia, Pilar Llop; de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez; de Ciència, Diana Morant, així com la ministra d'Educació, Pilar Alegría, que també és la portaveu de l'Executiva federal del PSOE.

ABSÈNCIA DE GAIREBÉ TOTS ELS PRESIDENTS AUTONÒMICS

En canvi, s'han absentat gairebé tots els presidents autonòmics del PSOE , i només s'ha vist a primera fila entre ells el president de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Així mateix, hi ha acudit la vicelehendakari segona del Govern basc, la socialista Idoia Mendía, que va ser secretària general del partit en aquesta comunitat.

Entre els assistents també hi han figurat exministres de l'època de Felipe González , com José Barrionuevo i José Luis Corcuera, i els expresidents de la Junta d'Andalusia José Rodríguez de la Borbolla i Susana Díaz.

No s'ha vist, en canvi, entre els assistents destacats a l'expresident de la Junta Manuel Chaves , malgrat que estava convidat com a cap de llista d'aquelles eleccions de 1982, però que ha estat condemnat a inhabilitació pel cas dels expedients de regulació d'ocupació (ERO) fraudulents d'Andalusia.

El predecessor de Chaves a la presidència de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla , ha assenyalat en una atenció a mitjans en arribar que hi havia hagut "alguns errors" en l'organització de l'acte, que esperava que "s'hagin solucionat" i, si no era així, “que s'hagi explicat a les persones afectades”. "Em sembla que, per exemple, Guerra hauria d'haver estat aquí avui perquè és de justícia", ha afegit.

MISSATGE EN VÍDEO DE SABATERO

L'acte ha estat precedit d'interpretació en directe de cançons emblemàtiques dels anys vuitanta, com ' Déjame ', 'La noia d'ahir' o el 'Bienvinguts' de Miguel Ríos, i també ha comptat amb l'emissió d'un vídeo de l' expresident José Luis Rodríguez Zapatero , que no ha pogut acudir a aquest acte per trobar-se al Brasil per recolzar el candidat Lula da Silva a la segona volta de les eleccions presidencials que se celebren al país llatinoamericà aquest diumenge.

Zapatero ha lamentat no haver pogut acudir a aquest acte i amb aquest vídeo ha enviat un missatge de "suport" a Sánchez, de "lleialtat" al PSOE , i de "reconeixement" a González . També han enviat missatges en vídeo de suport a aquest acte del PSOE la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, i el canceller alemany, Olaf Scholz.