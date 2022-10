Amiguisme i escassetat de meritocràcia, principals instruccions per a les llistes municipals de Vox | @ep

Un dels objectius que la formació liderada per Santiago Abascal sembla tenir clar que vol presentar candidats a la majoria de municipis, fins i tot quan la formació no té estructura o arrelament al lloc, com assenyala en voler presentar candidats fins i tot als municipis on no té Coordinadors Locals (CL's) tal com ha explicat aldescobert.org

Conscient de les seves debilitats per formar aquestes llistes, Vox parla sense embuts de crear “llistes fantasmes”. D'aquesta manera, insta a trobar al capdavant de llistes als municipis per després aconsellar omplir la resta de la candidatura municipal amb aquesta “llista fantasma”.

Vox segueix amb aquestes instruccions aclarint que no s'aplicarà cap criteri de paritat a l'hora de confeccionar les llistes municipals de Vox (a diferència del que es fa a molts partits, que exigeixen una divisió 50/50).

Després d'això, expliquen com cal confeccionar la llista i ho torna a fer sense embuts, parlant de muntar llistes amb escassa força i credibilitat. En primer lloc, parla de crear una primera llista amb els candidats amb autèntiques possibilitats de presentar-se, cridant que aquest procés sigui “realista”.

En segon lloc, parlar de crear una segona llista, composta pels afiliats i simpatitzants de “farciment” al mateix municipi. Fidel al seu to, parla directament a les instruccions d'afegir a la “família” i altres afins sense relació.

En tercer i darrer lloc, la formació d'extrema dreta insta a crear una tercera llista amb afiliats i simpatitzants als quals no els importi presentar-se a altres municipis.

Amb l'elaboració d'aquestes llistes, Vox pretén presentar el màxim de llistes possibles encara que moltes estiguin compostes per gent que no té cap interès, dedicació o formació en política. Un exercici de simulació de forces en presentar candidatures al màxim nombre de poblacions que en realitat Vox no té.