Lamenta l'actitud "passiva" d'Aragonès per tancar acords i aprovar comptes | @ep

El primer secretari del PSC i líder de l'oposició a Catalunya, Salvador Illa, ha avisat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que el seu partit serà "exigent" a les negociacions per aprovar els Pressupostos catalans per al 2023.

Ho ha dit aquest dissabte en declaracions als periodistes després d'una visita a l' Hospital de Santa Caterina a Salt , en què ha assegurat que el seu partit acudirà a la reunió amb el Govern per negociar els pressupostos, després de la reunió que van mantenir aquest divendres per abordar la qüestió.

Illa ha lamentat l'actitud "excessivament passiva" del Govern a l'hora de tancar acords que ajudin a aprovar els comptes catalans, i ha dit textualment que els ciutadans no han de pagar la factura d'un col·lapse al Govern d'Aragonès.

Tot i que ha assegurat que el més important per a Catalunya és facilitar que hi hagi uns pressupostos, ha dit que no està a favor de "barrejar llibretes" i que per això no demanaria la dimissió del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, com a condició per aprovar-los .

BLOQUEIG DE LA REFORMA DEL CGPJ



Illa ha criticat el PP de no fer "política útil" després que el partit bloquegés la negociació amb el Govern per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) després de la disposició del Govern de reformar el delicte de sedició i abaixar les penes contemplades a l'actual Codi Penal.

També ha acusat el Govern d'Aragonès del mateix per haver renunciat, segons ell, a agilitzar les negociacions dels comptes catalans, i ha assenyalat que “no es fa política útil barrejant llibretes”.