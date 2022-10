Feijóo diu que va frenar pacte del CGPJ en tenir constància que el Govern "volia debilitar les institucions" |

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assenyalat que va suspendre la negociació de la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) quan va tenir "constància" que el Govern "volia debilitar les institucions" i ha acusat el president, Pedro Sánchez , de "mentir a tots tot el temps".

Així ho ha expressat aquest dissabte a la clausura de la tradicional polpada del PP de Lugo , en què ha participat amb el president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda , i en què ha marcat Sánchez dos camins a prendre.

" Sánchez té dos camins: defensar l' Estat amb totes les conseqüències o lliurar-lo als que no fa tant es van revoltar contra l' Estat ", ha advertit, per precisar que si tria el primer "trobarà el PP", però si opta pel segon , trobarà els populars "al davant".

En aquest sentit, ha incidit que "ningú pot culpar el PP de les incoherències" del "Govern frankenstein" que "anteposa els interessos personals del president als generals de la nació".

Feijóo ha ressaltat que el PP ha "estès la mà" al Govern per aprofundir en la "independència judicial i despolititzar la justícia", però s'ha trobat amb una resposta "entre el silenci i l'insult" en què l'Executiu ha optat per la via del "radicalisme i l'independentisme".

"Sánchez prefereix pactar, acordar i governar amb ells abans que amb el constitucionalisme. Ho va demostrar quan va confirmar la intenció d'adaptar el Codi Penal a exigències dels seus socis", ha lamentat, per insistir que el fre al pacte del CGPJ es va produir per l'anunci sobre la reforma del delicte de sedició realitzat pel Govern central.

Per Feijóo , amb aquest anunci Sánchez "va confirmar que estava mentint durant la negociació del C G PJ". "Ho va confirmar bé perquè volia trencar la negociació o bé perquè l'obligaven a trencar-la", ha apuntat, per advertir que no es pot voler "protegir l' Estat de Dret amb una mà i desprotegir-ho amb l'altra".

"No és possible pactar alhora amb els que volem enfortir la Constitució i l'Estat de Dret i amb els que volen debilitar-lo (...). No és possible despolititzar la justícia i fer indults polítics que han comès delictes greus contra el Estat, preparant el terreny perquè puguin continuar rebaixant les penes per aquests delictes", ha reiterat.

CRÍTICA ELS PGE

D'altra banda, ha criticat també els "irreals" Pressupostos General de l'Estat (PGE) per al 2023, que a parer seu "agreujaran els problemes" i per als quals es realitzen "concessions inacceptables". Així, ha reclamat a l'Executiu "rectificar" perquè els comptes públics d'Espanya no es converteixin en els seus "contes públics".

Tot i això, ha advertit que el Govern "no està disposat a reconèixer error" perquè el seu estil és "tirar endavant amb independència del que passi a Espanya ": " Sánchez sembla no tenir cap límit ni cap fre per negociar la seva supervivència durant els propers mesos a La Moncloa ”.

En aquest context, Feijóo ha garantit que no creu en aquesta política de la supervivència. En aquesta línia, ha defensat que malgrat que com a "líder de l'alternativa amb caràcter general no pot rescatar el Govern dels seus errors", ell si ha intentat plantejar "acords i propostes" a l'actual Executiu perquè el seu "desgast" no afectés al país.

"En un moment com aquest val la pena assumir el desgast d'ajudar un Govern en descomposició perquè no es desgasti Espanya ", ha dit Feijóo , que ha subratllat que amb "aquest PP i un altre PSOE tornarien els pactes d' Estat que el país necessita per sortir de la crisi econòmica i institucional” en què està “instal·lat”.

"Sóc el president del PP per intentar que la política espanyola abandoni la frivolitat i torni a ser la política d'un gran nació, perquè deixi de ser una trituradora i es converteixi en compromís servei públic", ha sentenciat.