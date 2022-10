Alegria creu que Feijóo "queda qüestionat per dirigir el PP i ser candidat a presidir Espanya" | @ep

La ministra d'Educació i Formació Professional i portaveu de l'Executiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha assegurat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , "queda qüestionat no només per dirigir el PP sinó també per ser candidat a presidir Espanya", després de la decisió de suspendre les negociacions amb el Govern per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

" Feijóo ha perdut l'oportunitat de convertir-se en un veritable patriota, en un veritable home d'Estat", ha asseverat aquest diumenge Alegría , en declaracions difoses pel PSOE .

La dirigent socialista ha criticat que Feijóo hagi buscat "milers d'excuses" per "incomplir la llei": "Ha provocat la crisi més gran de la justícia viscuda al llarg de la nostra democràcia", ha subratllat.

La portaveu de l'Executiva Federal del PSOE ha titllat Feijóo de "dirigent sense autonomia" ni "lideratge" que "es doblega davant les pressions de la dreta més reaccionària i que sucumbeix davant pressions de les forces ultraconservadores", alhora que ha advertit que ell i el seu partit "estan sumits en una irresponsabilitat constant".

Per a Alegria, el PP ha optat per tornar a la "insubmissió constitucional", i per això li ha recordat que la Constitució "es compleix cada dia, des del primer fins a l'últim dels seus articles, cada dia de l'any." al Govern o estiguis a l'oposició", ha subratllat.

Així, ha incidit que renovar el CGPJ "no és una decisió, és una obligació que cal complir sí o sí". "No hi ha excuses, encara que el PP les porti encadenant fa gairebé quatre anys", ha continuat Alegría, per qüestionar "fins a quin punt els espanyols poden estar tranquils davant d'un dirigent que incompleix la Constitució" i "a qui li condicionen constantment les decisions ".

Per a Alegria , "ja fa molt" que els populars "van deixar de fer oposició al Govern per fer-la directament a Espanya ".