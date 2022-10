El Rei torna divendres a Barcelona, la sisena visita aquest any | @ep

El Rei Felip VI torna divendres que ve a Barcelona , en aquesta ocasió acompanyat de la Reina Letizia , en què serà la seva sisena visita aquest any i de nou amb la incògnita de si hi haurà boicot de representants de la Generalitat i l'Ajuntament de la Ciutat Comtal.

Els Reis assistiran a última hora de la tarda a la cerimònia de commemoració de l' 175è aniversari del Cercle del Liceu , que se celebrarà a l'emblemàtic teatre barceloní que li dóna nom i amb què comparteix edifici.

Les visites de Felip VI a Barcelona van començar aquest any amb la seva assistència al sopar amb motiu del World Mobile Congress (WMC) a finals de febrer. Aquí, el monarca no va ser rebut quan va arribar ni pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, ni per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Ni Aragonès ni Colau tampoc van participar en la salutació institucional al monarca una vegada dins del recinte, si bé van haver de compartir la taula central amb aquest i el president del Govern, Pedro Sánchez , així com altres convidats.

A principis d'abril, el Rei va participar a la inauguració del saló internacional 'Alimentaria'. En aquesta ocasió, el monarca sí que va estar acompanyat tant per Aragonès com per Colau . Posteriorment, Don Felipe va realitzar una visita al Port Olímpic en què sí que hi va haver presència de l'Ajuntament però no del Govern .

Al maig, Felip VI va assistir a la reunió anual del Cercle d'Economia i tampoc en aquesta ocasió no va rebre cap integrant del Govern de Pere Aragonès . Hores abans, havia acudit amb Doña Letizia al lliurament dels Premis Nacionals de Recerca ia la seva arribada tampoc van ser rebuts per cap membre del Govern ni l'Ajuntament, malgrat que a l'interior ja hi havia Colau .

A aquest acte havia d'acudir la llavors consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, que va justificar la seva absència per l'espionatge a líders polítics i socials catalans amb el programari Pegasus , argumentant que el premiat el 2021, Elias Campo, va ser espiat per Pegasus juntament amb la seva dona i el seu fill, l'enginyer Elies Campo , un dels autors de l'informe de ' Citizen Lab '.

Abans de l'estiu, va anar a principis de juliol al costat de la Reina, la Princesa d'Astúries i la infanta Sofia a la veïna Cornellà de Llobregat , on en aquesta ocasió es van lliurar els Premis Princesa de Girona , acte en què no hi va haver presència institucional de la Generalitat .

Don Felipe va estar per última vegada a la ciutat el 13 de novembre passat amb motiu de la inauguració del Saló Nàutic al port de Barcelona. Aleshores, no hi va anar cap conseller del Govern mentre que Colau va enviar al seu 'número dos', el tinent d'alcalde Jaume Collboni.