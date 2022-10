Puigdemont, després de 5 anys a Bèlgica: "Gent del PSOE m'ha vingut a veure per generar-me expectatives" | @ep

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat que, durant els cinc anys que viu a Bèlgica, ha rebut visites de membres del PSOE en diverses ocasions per generar-li "expectatives d'un bon tracte, via reforma del codi penal i un indult sempre i quan accedís a comparèixer davant el Suprem ”.

"Segur que Pedro Sánchez sap de què parlo", ha escrit en una carta de dues pàgines que ha compartit via Twitter recollida per Europa Press aquest diumenge, el dia que fa cinc anys a l'estranger després de l'1-O.

"No he buscat de quina manera passaria menys anys en una presó espanyola ni he esperat mai els beneficis que s'apliquen als altres. Sobre aquesta qüestió he estat explícit en públic i en privat davant de tots els interlocutors que se m'han dirigit per proposar-me solucions felices “, ha afegit.

DELICTE DE SEDICIÓ



Al text, Puigdemont ha sostingut que no entén "quin és el benefici de la reforma del delicte de sedició per a la resolució del conflicte polític entre Espanya i Catalunya ", i ha dit textualment que encara entén menys que se l'inclogui entre els beneficiats de la reforma, un benefici que no vol i que no pensa demanar de genolls, en les paraules.

Ha recalcat que aquesta reforma no tindria beneficis per al moviment independentista: "Puc entendre els beneficis que té per a l'Estat espanyol que jo acceptés una resolució basada en la reforma del codi penal, però els beneficis per al 'procés' independentista no els veig pro cap costat”.

També ha criticat el PSOE i ERC per parlar sobre resoldre la seva situació personal a la taula de diàleg: "Si no els ho he demanat ni autoritzat, per quina raó insisteixen? Què busquen?", ha plantejat.

Ha afirmat que alguns serien feliços en veure'l declarar davant el Tribunal Suprem i que "es desviurien perquè fos indultat als tres anys de condemna", i encara que considera que això seria un alleujament per a la seva vida personal, diu que significaria una renúncia política que no està disposat a acceptar-ho.

"CAMPANYES BRUTES, AMENACES, ESPIONATGES I ASSETJAMENT"



Puigdemont ha lamentat que durant aquests cinc anys a l'estranger ha "aguantat tota mena de campanyes brutes, amenaces molt greus, seguiments, espionatges i assetjament familiar".

Tot això ho atribueix a l'"esperit del 'a per ells!' que va decretar el rei espanyol, amb la participació de gairebé tots els partits polítics espanyols i la immensa majoria dels mitjans de comunicació”.

Finalment, ha mostrat el seu agraïment als que ha visitat i "traslladat el seu afecte i suport" aquests anys, especialment als exconsellers de la Generalitat Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluís Puig, que també resideixen fora d' Espanya .

Ha assegurat que en aquest temps s'ha fet més resilient davant les adversitats i que té moltes raons, ha dit, per continuar confrontant-se amb l'Estat, a qui ha acusat textualment de no buscar solucions i de voler liquidar Catalunya com a nació: “Continuem ; i tant que continuem", ha conclòs.