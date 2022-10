L?expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, en un vídeo pel cinquè aniversari de la DUI. Firma: EUROPA PRESS

Així ho ha publicat en una carta de dues pàgines que ha compartit a Twitter recollida com a conseqüència del cinquè aniversari des que va marxar a l'estranger després de l' 1-O .



Puigdemont sosté que no entén "quin és el benefici de la reforma del delicte de sedició per a la resolució del conflicte polític entre Espanya i Catalunya", i encara entén menys que s'hi inclogui entre els beneficiats de la reforma, un benefici" que no vol i que no pensa demanar de genolls”.

Sobre la reforma a més ha dit "els beneficis per al 'procés' independentista no els veig enlloc" afegint que "alguns serien feliços en veure'l declarar davant el Tribunal Suprem i es desviurien perquè fos indultat als tres anys de condemna", i encara que considera que això seria un alleugeriment per a la seva vida personal, diu que significaria una renúncia política que no està disposat a acceptar.



Puigdemont ha lamentat que durant aquests cinc anys a l'estranger ha "aguantat tota mena de campanyes brutes, amenaces molt greus, seguiments, espionatges i assetjament familiar". I ha mostrat el seu agraïment als que ha visitat i "traslladat el seu afecte i suport" aquests anys, especialment als exconsellers de la Generalitat Clara Ponsatí , Toni Comín i Lluís Puig , que també resideixen fora d'Espanya.

LA CARTA DE PUIGDEMONT