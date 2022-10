L'exdirigent de Vox Macarena Olona en un acte a Màlaga Firma: EUROPA PRESS

Mentre Macarena Olona parlava davant de gairebé 300 persones, Vox havia contraprogramat a pocs quilòmetres un acte mitja hora abans que la seva exdiputada. Tot i això, el partit de Santiago Abascal va fracassar estrepitosament.

En paraules d'Olona “estic on considero que puc ser de més utilitat. I això és explicar les anterioritats, la intrahistòria i el context del que va suposar per a mi ser la responsable dels recursos davant el Tribunal Constitucional sobre la il·legalitat dels Estats de Alarma Quant a Màlaga , ja estava previst a l'hora de planificar les conferències... I, per què les confraries?Com he fet abans, com faig ara i com faré sempre que pugui, com a política i com a personatge públic, segueixo intentant donar testimoni públic de la meva fe cristiana , i per això em recolzo sempre en els qui comparteixen els nostres valors”.

El que té clar ara mateix "és que no participaré en cap tipus de circ i el meu únic lament és per les persones que s'hagin sentit, d'alguna manera, impedides d'assistir a aquesta conferència per haver d'escollir entre els dos actes". Tinc clar que segueixo amb pas ferm, caminant i recorrent el meu propi camí, que és al costat dels espanyols ... No puc controlar el que fan altres... Sí que et diré una cosa: per un moment vaig valorar ajornar la conferència, precisament per a no contribuir a cap mena de circ, perquè el titular s'està regalant: dos actes el mateix dia, a gairebé la mateixa hora, a la mateixa ciutat… Però, finalment, vaig decidir mantenir-la per respecte a la dignitat de totes aquelles persones que no cedeixen a cap mena de xantatge ni de pressió Hem estat capaços de celebrar conferències davant els totalitaris que impedien el nostre pas amb violència física Defensar la llibertat és defensar-la davant de tot i davant de tots, vinguin d'on vinguin les pressions i l us xantatges".

Per Olona " la violència ha de rebutjar-se vingui d'on vingui i no pot justificar-se mai. No obstant, no qualificaria els atacs que estic rebent com a provinents de l'extrema dreta. Crec, simplement, que són persones intolerants, uns induïts i altres convençuts, que, quan han transgredit les línies, he comunicat els fets on he hagut de fer-ho, que és davant de les autoritats judicials ”.

Perquè per a ella "veure'm en un canal de Telegram amb milers de subscriptors rebent missatges com 'anem a per tu, puta' , és una cosa que no em prenc de broma. La difusió d' un àudio sexual fals és una cosa que no em prenc de broma "La qüestió és que, amb la informació de què disposo, és fàcil poder identificar la font. Per tant, és molt més senzill posar els fets en coneixement de les autoritats pertinents . I és el que vaig fer immediatament".