La ministra Portaveu del Govern, Isabel Rodríguez / @EP

La ministra Portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, ha carregat des de la taula del Consell de Ministres contra el líder del PP , Alberto Núñez Feijóo, pel fracàs de les negociacions per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), però ha evitat aclarir , fins a quatre vegades, si ara el Govern rebaixarà les majories per triar vocals, com proposa Unides Podem, o si cobrirà les dues vacants del Tribunal Constitucional que li corresponen.

A la roda de premsa del Consell de Ministres la ministra de Política territorial ha dit que el PP "s'ha tirat a la muntanya" per tapar la seva "irresponsabilitat" i la "vergonya" del fiasco de les converses.

També ha titllat d'"excusa" l'argument que el Govern pensava reformar el delicte de sedició , ja que aquesta homologació amb la legislació europea està promesa des de principis de legislatura i no hi ha hagut cap novetat per part de l'Executiu. "El compliment de la Constitució no admet xantatges", ha emfatitzat, tot recordant que fa només una setmana la portaveu del PP, Cuca Gamarra, separava el tema de la sedició de les negociacions del Poder Judicial.

NO SERVEIX "NI PER JUGAR AL PARXÍS"

I ha carregat personalment contra Núñez Feijóo , a qui defineix com "aquest senyor" que no arriba a líder del PP, que es limita a "obeir els més ultres" del seu partit, que està "desacreditat" davant l'opinió publica i amb el que no es pot “ni jugar al parxís”. "Va jurar complir i fer complir la Constitució, i no està fent ni una cosa ni l'altra --ha dit--. Per incomplir la Constitució ja teníem Pablo Casado".

Alberto Núñez Feijóo, rep les crítiques de la ministra Isabel Rodríguez / @EP

En un altre moment de la roda de premsa, quan se li ha preguntat pel jurament de la Princesa Leonor quan compleixi els 18 anys el 31 d'octubre del 2023, la ministra fins i tot ha dit desitjar que llavors ja no estigui Feijóo al capdavant del PP , sinó algú "que estigui complint la Constitució".

Davant d'aquesta irresponsabilitat en què situa el PP, Isabel Rodríguez ha proclamat que el Govern sí que "complirà la Constitució" , però sense detallar com. "El que farà el Govern és complir la Constitució", ha reiterat diverses vegades.

GARANTIR QUE FUNCIONEN ELS ÒRGANS

Fins a quatre vegades se li ha preguntat si ara el Govern canviarà el mètode d'elecció dels membres del CGPJ o si procedirà ja a cobrir les dues places que se li reserven al TC. "El Govern treballarà per garantir que funcionen els òrgans, malgrat el PP", és el màxim que ha arribat a dir.

I, a partir d'aquí, ha insistit a carregar contra el PP per no acceptar "les regles de joc" ia recalcar que ara els populars ja no pot posar condicions o objeccions: "Qui es nega a complir la Constitució no té legitimitat per exigir-ne el compliment --ha assenyalat--. Aquells que es troben en rebel·lia constitucional no estan habilitats per a res".