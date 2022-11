Díaz pretén eliminar les bonificacions per contractar persones amb discapacitat | @ep

El Govern té la intenció de posar fi a les bonificacions per contractar persones amb discapacitat. Aquesta decisió ha fet saltar les alarmes del sector empresarial, associatiu i dels Centres Especials d'Ocupació (CEE) tal com ha informat La Razón . Aquest dilluns s'han manifestat prop de 6.000 associacions, federacions i organitzacions que agrupen les persones amb discapacitat, que a través del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) i de la Federació Empresarial Espanyola d'Associacions de Centres Especials d'Ocupació (Feacem) van criticar amb duresa aquesta mesura.

La primera conseqüència seria la posada en perill dels més de 100.000 llocs de treball de persones amb discapacitat corresponents als CEE i 1, 9 milions de persones amb discapacitat en edat de treballar de 16 a 64 anys –d'ells el 34% té un contracte– quedarien desemparats si se'n surt el avantprojecte de llei que pretén regular els incentius a la contractació laboral, la fase inicial de consulta pública de la qual acaba de finalitzar, per la qual cosa passarà ara a mans dels tècnics ministerials per negociar amb les associacions i tancar el text definitiu abans de portar-lo al Consell de Ministres.

Ara mateix, però, l'esborrany actual d'aquesta nova normativa elimina la bonificació del 100% per la contractació de persones amb discapacitat dels centres especials d'ocupació, la plantilla de les quals per llei ha de superar el 70% d'integrants d'aquest col·lectiu, per la qual cosa la fi d'aquests ajuts públics per la inclusió laboral abocaria aquests centres a la seva pràctica desaparició. Una situació que també afectaria de ple empreses com l' ONCE , que té 73.000 treballadors, dels quals el 70% té algun grau de discapacitat.

Però l'abast de la destrucció de l'ocupació no es pot limitar només als 2.300 centres d'ocupació oa l' ONCE , ja que els contractes d'aquests treballadors a empreses privades també estarien en perill en perdre els avantatges fiscals i de cotització.