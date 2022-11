Maroto creu que és "dolorós" per a Sánchez veure que Feijóo "guanya de carrer" en sondejos i apel·la al vot útil davant de Vox | @ep

El portaveu del Grup Popular al Senat, Javier Maroto, ha recalcat que les enquestes confirmen que Alberto Núñez Feijóo està "consolidat" com a líder i ha assegurat que ha de ser "dolorós" per a Pedro Sánchez veure que el cap de l'oposició li "guanya de carrer" als sondejos quan falta un any per a les generals i només fa set mesos que és a la Presidència del PP . Dit això, ha apel·lat al vot útil al Partit Popular davant de Vox .

"La nostra posició amb els votants de Vox és de màxim respecte. Molts han votat el PP altres vegades. Esperem que ho puguin fer per pura convicció o per pura utilitat del vot", ha declarat Maroto en una entrevista concedida a Europa Press .

El dirigent popular ha destacat que ja s'ha vist a les eleccions autonòmiques de la Comunitat de Madrid i Andalusia que quan vota "unit" l'espai de centredreta, que comparteix "uns valors essencials", "les opcions de la " esquerra i el sanchismo" són "zero".

Maroto ha reconegut que aquest és el missatge que traslladaran en campanya, "sense entrar a la discrepància" amb Vox . Segons ha explicat, es tracta d'exposar un missatge "positiu" que "units al voltant de les sigles del PP , hi ha garantia de defensar les polítiques sense que s'"ideologicin també els Ajuntaments al servei d'un govern ideologitzat a l'extrem com és el de Sánchez ”.

"La garantia de mantenir Almeida és votar Almeida . La garantia que tenir alcaldes que són el centredreta és votar el PP , no els seus possibles socis. És una idea que traslladem amb enorme respecte a altres opcions", ha abundat , per subratllar que l'apel·lació que fan als espanyols és ser "útils" amb el vot.

"SI SÁNCHEZ CREU EN EL CIS HAURIA CONVOCAT ELECCIONS"

El portaveu dels populars al Senat ha restat credibilitat a les enquestes del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) que dirigeix José Félix Tezanos i ha ressaltat que si Pedro Sánchez "es cregués" aquests sondejos "hagués convocat eleccions ja".

"No se les creu ni ell i tot aquest soroll que es genera al voltant de Feijóo és simplement per això, perquè està consolidat com a líder de l'alternativa a Espanya . I és la primera vegada en la història de la democràcia que el líder de la alternativa durant mesos consecutius i encara a molts mesos de les eleccions, el guanya de carrer a les enquestes al president del Govern", ha proclamat.

En aquest sentit, Maroto ha indicat que ha de ser "molt dolorós" per a Sánchez "aixecar-se cada dia pensant que és el millor president que ha tingut Espanya i trobar-se amb la crua realitat que les enquestes li donen l'esquena amb una àmplia diferència ".

Maroto ha tret pit dels resultats a Andalusia , on Juanma Moreno va aconseguir majoria absoluta al maig, i ha afirmat que el PP no descarta "cap escenari electoral", subratllant que Feijóo aposta per un govern en solitari després de les generals.

En aquest punt, ha afirmat que Feijóo té "les idees molt clares" i creu que cal un Govern "monocolor" i "fort" com els que ell ha tingut a la Xunta de Galícia , que "prengui les decisions" i no hi estigui a "els titubejos de l'intercanvi de cromos" o al "pastelleig de les negociacions en despatxos".

EL "MONOTEMA" DEL 'PROCÉS'

En el cas concret de Catalunya , després que el PP tragués el seu pitjor resultat a les últimes autonòmiques amb només tres escons, Maroto ha assegurat que hi ha molts catalans que estan "farts" del "monotema" del 'procés' i creuen que cal recuperar leconomia catalana.

En aquest sentit, ha pronosticat que a Catalunya hi ha molts ciutadans que "donaran la seva confiança a Feijóo per convicció que un programa econòmic solvent és necessari també per a Catalunya ", atès que "saben que l'economia és la clau de la riquesa de qualsevol poble".

A més, el portaveu del Grup Popular al Senat ha indicat que a part del 'procés, que "ho monopolitzat tot fins a destruir-ho tot", hi ha "fartatge" davant un PSC que "guanya les eleccions" però després "serveix de crossa als indepes" ".

Maroto ha assenyalat que el PP ha fet un plantejament "sincer" en què és "compatible" el sentiment de molts catalans amb "arrels culturals", "lingüístiques" i de "pertinença a la seva terra" amb el "sentiment de pertinença al conjunt d´Espanya".

"Hi ha una percepció que l''efecte Feijóo' és sinònim de sentit comú o seny com diuen a Catalunya", ha subratllat, per insistir que Catalunya ha estat una terra "puixant" i els independentistes els ho han "robat" als catalans "enfonsant el bon nom de Catalunya i la seva economia".

Segons ha ressaltat Javier Maroto, Feijóo vol fer de Catalunya "una altra regió, una altra comunitat, una altra terra rica dins d'Espanya, com passa amb Andalusia, Galícia, Castella i Lleó o la Comunitat de Madrid".

"HA QUEDAT CLAR QUE FEIJÓO HA VOTAT SÍ A PUJAR LES PENSIONS"

El portaveu del Grup Popular al Senat ha criticat el "soroll" del PSOE per comparar les polítiques del PP amb les de l'exprimera ministra britànica Liz Truss. Segons la seva opinió, els socialistes no poden "intentar barrejar-ho tot" perquè el PP no ha plantejat "en cap cas" abaixar els impostos dels "trams alts", cosa que considera una "mentida de Sánchez".

En aquest sentit, ha assenyalat que el PP parla de "reduir despesa supèrflua", que és "el contrari del que fa Sánchez", i ha criticat l'"intent desesperat del PSOE per intentar buscar punts febles a la política econòmica del PP" comparant-la amb la de Truss quan "si hi ha alguna cosa forta al Partit Popular és la política econòmica".

Després de preguntar-se si creu que el Govern de Sánchez hauria de seguir els passos del primer ministre de Portugal, el socialista Antonio Costa , que ha decidit diferenciar les pujades de les pensions i ha limitat l'increment de les més altes al 3,5%, Maroto ha assegurat que el PP està "per complir la llei", que diu que "les pensions s'han de revalorar amb l'IPC".

De fet, ha recordat que el PSOE va portar una moció al Senat en aquesta línia i el PP "va votar que sí", cosa que, segons ha dit, va fer que els senadors socialistes es quedessin "decebuts". "Crec que ha quedat clar que el senyor Feijóo ha votat que sí a la pujada de totes les pensions de l'IPC. El que a més a més diu Feijóo és que qualsevol Govern que tingui Espanya ha de garantir que això es pot fer", ha manifestat.