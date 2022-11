Mireia Boya durant la seva etapa com a portaveu de la CUP

Amb la incorporació de Mireia Boya, Matíes Serracant i Nella Saborit , el president Pere Aragonès reforça la transversalitat del seu nou govern intentant recollir el nombre més gran de sensibilitats polítiques que van des del socialisme (amb el fitxatge de Joaquim Nadal com a conseller d'Universitats), passen pels comuns (amb el de Gemma Ubasart com a consellera de Justícia, Drets i Memòria) o l'antiga Convergència (amb el nomenament de Carles Campuzano com a conseller de Drets Socials) i ara la CUP.

La compensació a allò que els republicans anomenen l'eixamplament de la base és l'elecció d'alts càrrecs com el de secretari general de Recerca i Universitats (és a dir, el segon de Joaquim Nadal) serà Joaquim Nin, exsecretari general de Presidència amb Carles Puigdemont , Jordi Turull i Neus Munté, però que ara està en posicionaments del PDeCAT .



El cap de Gabinet de Carles Campuzano, per part seva, és Oriol Puig, exportaveu del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), reviscut per Marta Pascal després de trencar amb el PDeCAT.

Gemma Ubasart té a la seva executiva Eloïsa Piñeiro com a cap de Gabinet, que era membre de l' executiva de Barcelona a Comú (BeC). I com a assessor va fitxar Carles Ferreira, secretari d?Acció Política de Moviment d?Esquerres (MES), una petita formació fundada per Ernest Maragall quan va abandonar el PSC.



Mireia Boya, dirigent de la CUP s'incorporarà al govern d'Aragonès com a directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic , que depèn de la conselleria d'Acció Climàtica, a les mans de la republicana Teresa Jordà . Boya és llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctora en Gestió i Ordenació del Territori per la Universitat de Montreal. Boya va arribar a ser presidenta del grup parlamentari de la CUP entre el 2015 i el 2017 . El juny del 2021, Mireia Boya va anunciar públicament que estava desencantada amb la CUP i que abandonava el partit.

Els dos exalcaldes, i regidors actuals del ple de Sabadell, Juli Fernàndez i Maties Serracant Foto d'ARXIU Signatura: EUROPA PRESS

Per la seva banda Matíes Serracant , exalcalde de Sabadell, a qui va concórrer amb el suport d'Entesa per Sabadell. A la legislatura del 2015 al 2019, l'alcaldia d'aquesta localitat va ser repartida entre dos noms: el mateix Serracant, que va exercir d'alcalde del 2017 al 2019, i Juli Fernández (ERC), que ho va ser del 2015 al 2017. Ara, Fernández és el conseller de Territori i ha fitxat el seu rival com a assessor. El dirigent de la CUP encara té comptes pendents amb la Justícia, ja que va ser denunciat per un veí amb motiu de l'1-O per cedir locals municipals per posar les urnes l'1 d'octubre del 2017 per celebrar el referèndum.

Nella Saborit,/ @PEMB

Nella Saborit , directora general d'Agenda i Renovació Urbana, és una altra exanticapitalista arribada al Govern. Saborit era membre de Maulets, organització juvenil de la CUP. Enginyera civil especialista en transports, urbanisme i mobilitat, no és una novata a la Generalitat, ja que ja hi havia treballat, encara que sense càrrec polític: havia estat tècnica de la direcció general de Transport Terrestre i havia treballat al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

El seu lloc en importància és similar al de Mireia Boya, encara que estarà sota el comandament de Juli Fernández i al costat de Serracant a la conselleria de Territori.