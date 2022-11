El president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ofereix una roda de premsa després d'una reunió del seu partit per remodelar el Govern, el 8 d'octubre del 2022, a Barcelona, Catalunya

La reforma de la sedició que prepara el Govern pot oferir a ERC la possibilitat de tractar de forçar una rehabilitació política del seu líder Oriol Junqueras, fins al punt que la retallada de les penes d'aquest delicte li concediria una oportunitat per presentar-se a les properes eleccions generals del 2023.

La disminució de les condemnes de presó provocaria una disminució de la inhabilitació i donaria a ERC una oportunitat per defensar davant del Tribunal Suprem la restauració de l'exercici de càrrecs públics al seu president, que ha ordenat casa seva per allargar el mandat al capdavant dels republicans al costat de Marta Rovira.

Junqueras va ser condemnat a l'octubre del 2019 a la pena de 13 anys de presó ia 13 d'inhabilitació absoluta pels delictes de sedició i malversació en concurs medial de delictes. La segona condemna, que no va ser eliminada a través de l'indult, li impedeix ser elegit per a qualsevol càrrec públic fins al 5 de juliol de 2031. Els magistrats especificaven que la inhabilitació provoca “la privació definitiva de tots els honors i càrrecs públics que tingui el penat, encara que siguin electius, i incapacitat per obtenir els mateixos o qualssevol altres honors, càrrecs o llocs de treball públics i la de ser elegit per a càrrec públic durant el temps de la condemna".



La idea de l'Executiu de Pedro Sánchez és oferir que les penes aplicables als fets de l'1-O passessin a estar penats amb quatre anys i esborraria aquest delicte per a tots els condemnats entre les seves files incorporant en el tipus penal un ús explícit de la violència a través de les armes.



Amb el nou càlcul de la seva condemna que haurà de realitzar el Suprem si la reforma legal s'executa Junqueras pot intentar que el còmput li serveixi per poder presentar-se com més aviat millor com a candidat a les eleccions, amb la mirada posada en les generals que se celebraran el 2023 , encara que no ho té fàcil perquè aquest càlcul depèn del tribunal que el va condemnar i implica dos delictes i no només un. Així, el problema de Junqueras és que se'l va condemnar en concurs medial amb una malversació agreujada la pena de la qual és de quatre a vuit anys de presó i de 10 a 20 d'inhabilitació i s'incrementa encara més si la quantitat malversada supera els 250.000 euros.

Per la qual cosa presentació de Junqueras als comicis del 2023 es fa un repte díficil de sortera encara que es modifiqui el delicte de sedicció que sí que permetria el retorn de Marta Rovira per al 2024.