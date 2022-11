L'expresident de la Generalitat i president del CxRep, Carles Puigdemont, amb el vicepresident de l'entitat, Toni Comín / @EP

La Junta Electoral Central (JEC) es reunirà aquest dijous per, entre altres qüestions, estudiar l'escrit enviat pel Parlament Europeu per saber per què Espanya no ha completat la llista de 59 eurodiputats que li corresponen després dels comicis europeus del 2019, ia aquesta resposta l'organisme arbitral té previst recordar que no pot expedir credencials als que no compleixen els requisits que estableix la legislació espanyola, un dels quals és acatar la Constitució a Madrid davant de la mateixa JEC.

Després del Brexit, Espanya té reservats 59 escons al Parlament Europeu, però només ha enviat les credencials de 55 eurodiputats. Falten les de l'expresident català Carles Puigdemont, els seus exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí , tots de Junts i residents a l'estranger, i la del representant d'ERC Jordi Solé, que tampoc no va passar per Madrid per recollir la seva acta.

En totes les seves resolucions, la JEC ha mantingut que no pot expedir credencials per a diputats electes que no compleixen els requisits que estableix la legislació espanyola, i als quatre els falta complir amb la promesa o jurament de la constitució davant la JEC, que té seu a dependències del Congrés.

QÜESTIONATS DES DE MAIG

El maig passat, la comissió d'Afers Jurídics del Parlament Europeu va comunicar que no podria verificar les credencials d'aquests quatre diputats espanyols en no tenir la documentació corresponent. La comissió, que presideix el diputat de Ciutadans Adrián Vázquez, no té certificació que aquests haguessin complert els requisits que marca la legislació espanyola abans d'ocupar un escó.

Per això, la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, va enviar l'agost passat una carta a la Junta Electoral Central per informar d'aquesta irregularitat en els procediments i sol·licitar-li que expliqués quines són les conseqüències de no poder fer aquest tràmit.

En tot cas, i malgrat els dubtes de l'esmentada comissió europarlamentària, a la pràctica aquesta situació no afecta l'acta que posseeixen Puigdemont, Comín, Ponsaté i Solé, que segueixen exercint amb normalitat el seu treball com a eurodiputats a les comissions i plens als que hi participen.

DE MOMENT SEGUEIXEN EXERCINT

I és que els eurodiputats de Junts van ser reconeguts com a eurodiputats pel Parlament Europeu després de la sentència del Tribunal Justícia de la Unió Europea (TJUE) que va dictar que Oriol Junqueras, líder d'ERC, va haver de ser considerat eurodiputat des de la proclamació oficial dels resultats de les eleccions europees del maig del 2019 i gaudir des d'aquell mateix moment d'immunitat malgrat no acudir a acatar la Constitució perquè és a la presó.

La carta del Parlament Europea ja va arribar a la Junta Electoral Central, que va acordar incloure aquest assumpte a la reunió d'aquesta setmana per emetre la seva resposta.

La JEC, que està compost per tres magistrats del Tribunal Suprem i cinc juristes proposats pel Congrés, no es limitarà a proporcionar una relació de noms, sinó que aprofitarà per recordar tot el procediment regulat a la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) i recordar els motius pels quals no considera pertinent expedir credencials dels qui no compleixen tots els requisits formals.