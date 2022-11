La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz , ha destacat aquest dijous que les dades d'atur i afiliació del mes d'octubre "són molt bones dades per a la ciutadania i segurament molt dolentes per als malastrucs de l'Apocalipsi".

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ofereix una roda de premsa mentre mostra 'El Llibre d'Or del Treball', a la seu del Ministeri, el 27 d'octubre del 2022, a Madrid (Espanya).

Díaz, en declaracions a TVE, ha assegurat que encara que queda molt per fer per rebaixar les xifres de desocupació a Espanya, les dades d'octubre són "molt positives", ja que és un mes en què tradicionalment puja l'atur.

La vicepresidenta ha subratllat que les xifres d'octubre evidencien el "bon impacte" que està tenint la reforma laboral , ja que el 46% dels contractes subscrits el mes passat eren indefinits.

Díaz ha destacat a més que, "encara que semblava una maledicció", la taxa de temporalitat s'ha reduït en set punts a Espanya i ja és "molt a prop" de la mitjana europea del 15%.

Així mateix, ha defensat que la taxa d'atur espanyola, del 12,6%, és una de les més baixes a les xifres mitjanes d'Espanya malgrat la pandèmia i la guerra a Ucraïna.

"La mitjana del nostre país està al voltant del 17% i estem al 12,6%. Estem molt lluny de les mitjanes europees, però les polítiques públiques que estem desplegant són el camí a seguir" , ha remarcat.

RESPOSTA A FEIJÓO I MOBILITZACIONS SINDICALS



Sobre les crítiques del líder del PP a l'augment dels fixos-discontinus, Díaz ha demanat a Alberto Núñez Feijóo que abandoni les "excuses" i es feliciti per unes dades que són bones per als espanyols. "Les dades d'atur d'avui són molt bones, que consulteu amb els seus assessors perquè el més normal és que a l'octubre pugi l'atur", ha reiterat.

Preguntada sobre les declaracions del president d'ATA, Lorenzo Amor , que ha assegurat que el 70% de les feines creades s'han registrat a Andalusia, governada pel PP, Díaz ha afirmat que aquesta dada no és veritat, encara que ha admès que a termes absoluts on més puja la feina és a Andalusia.

La vicepresidenta també s'ha referit a la manifestació convocada aquest dijous pels sindicats CCOO i UGT per sol·licitar un augment dels salaris, i ha tornat a insistir que és "molt imprescindible" l'alça salarial, ja que l'OCDE ha advertit que Espanya serà el segon país on més cauran els salaris i això suposa un risc d'"empobriment molt sever".

Per Díaz, els sindicats estan defensant l'interès general i tenen raons per sortir a reivindicar la pujada salarial, ja que des del mes de maig passat la CEOE no s'asseu a negociar els salaris, per la qual cosa va demanar a la patronal "que torni a la taula pel bé del país". "Necessitem apujar els salaris perquè si no, es perjudicarà l'economia en conjunt", ha afegit.