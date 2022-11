Jorge Javier Vñazquez @ep

Jorge Javier Vázquez podria ser el proper candidat del PSOE per a les eleccions a l'alcaldia de Madrid, segons ha publicat Semana. A més, aquest dijous, a la tertúlia del programa 'Més d'un' de Carlos Alsina a Onda Cero, han valorat aquesta opció deixant clar que no cal descartar-lo entre els noms que maneja el president del Govern, Pedro Sánchez.

"Em diuen que no estem fent prou cas amb això de Jorge Javier", ha afirmat Alsina a la seva tertúlia. "Se sap que ha fet campanya per Gabilondo demanant el vot per a ell. Està en un moment de canvis perquè el seu futur a la tele no és gaire clar (…) Animaria molt la campanya", ha afegit.

Jorge Javier és conegut per defensar públicament l'esquerra. En moltes ocasions, ha fet campanya pel PSOE i per Más Madrid, el de Carmena i l'actual de Mónica García, amb qui ha mantingut una reunió recentment.

El perfil de Jorge Javier podria encaixar perfectament en el projecte de Pedro Sánchez, que busca un candidat per a Madrid que faci el cop d'efecte necessari per treure Almeida de l'Ajuntament. Si aconseguís el seu objectiu, afebliria profundament el lideratge del PP en robar-li la capital del país i aplanaria el camí de Sánchez cap a la victòria a les eleccions generals.