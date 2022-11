El Ple del Congrés ha rebutjat aquest dijous una moció del PP , pactada amb Vox i Ciutadans , per instar el Govern a legislar perquè s'hagin de desallotjar els ' okupes ' en un termini màxim d' un dia davant de les 48 hores que defensen els socialistes.

Arxiu - La ministra de Justícia, Pilar Llop, ofereix declaracions als mitjans de comunicació. - Gustavo Valiente - Europa Press - Arxiu

El text només ha rebut el suport dels grups proposants, i ha estat rebutjat per la majoria absoluta de la Cambra. Per part seva, PNB, PDeCAT i el Partit Regionalista de Cantàbria han optat per l'abstenció.

La iniciativa rebutjada era una moció conseqüència de la interpel·lació que el primer partit de l?oposició va dirigir a principis d?octubre la ministra de Justícia, Pilar Llop.

Els 'populars' la van registrar després que el PSOE plantegés en una esmena a la reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal un termini màxim de 48 hores per als desallotjaments , una iniciativa que va provocar un nou enfrontament entre els dos partits que conformen el Govern de coalició.

El PP compendiava en la moció les seves receptes per lluitar contra l'okupació i citava en primer lloc que el desallotjament s'hagi de fer com a màxim en 24 hores des del requeriment si els ocupants de l'immoble no acrediten el títol jurídic que legitimi la seva permanència en el mateix.

També demanava que el desallotjament fos immediat en cas de flagrant delicte, excloure el delicte d'aplanament de morada de la competència del Tribunal del Jurat, reforçar les penes per usurpació fins a tres anys de presó i millorar la protecció jurídica davant l'actuació de les màfies.

'OKUPES' FORA DEL PADRÓ



Així mateix, els 'populars' demanaven considerar nul·la la inscripció d'un ocupant il·legal al padró municipal i prohibir que un immoble ocupat pugui tenir la consideració de casa o domicili, de manera que els ocupants no gaudeixin de la mateixa protecció que qui compra o lloga un habitatge.

Una altra de les propostes del PP era legitimar les comunitats de propietaris a fer accions preventives contra l'ocupació ia poder acudir a les autoritats quan en absència del propietari els ocupants realitzin activitats prohibides, molestes, insalubres, nocives o perilloses.