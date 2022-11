La Junta Electoral Central ha informat el Parlament Europeu que no pot lliurar la credencial d'eurodiputat a l'expresident català Carles Puigdemont mentre no compleixi tots els requisits formals que recull la legislació electoral espanyola, i li falta el tràmit d'acatament de la Constitució a Madrid davant la JEC

Arxiu - El líder de Junts, Carles Puigdemont, i el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró. Foto de fitxer.

"Mentre es mantingui en vigor l'article 224.2 de la LOREG i cap tribunal nacional o de la Unió Europea posi en qüestió la seva vigència, l'Administració electoral espanyola té el deure de seguir aplicant-ho --ha recalcat--. Per això, la Junta Electoral Central considera que el senyor Puigdemont no ha adquirit la condició plena de diputat al Parlament Europeu, ja que no ha complert el requisit d'acatament constitucional previst”.

En conseqüència, per a la JEC aquest escó “ha de quedar vacant temporalment fins que es produeixi aquest acatament, amb la consegüent suspensió dels seus drets i prerrogatives en els mateixos termes”.

Els mateixos motius s'apliquen als altres tres eurodiputats electes que tampoc no han complert aquest requisit: els exconseller de Junts Toni Comín i Clara Ponsatí , també fugits de la Justícia espanyola, i el republicà Jordi Solé , que no té causes pendents però tampoc va passar per Madrid per recollir-ne l'acta.

Aquesta és la resposta que la JEC ha acordat remetre al Parlament Europeu davant de l'escrit signat per la seva presidenta, la maltesa Roberta Metsola, preguntant per què Espanya encara no havia remès les credencials dels 59 eurodiputats que li corresponen després dels comicis europeus del 2019 i la posterior sortida del Regne Unit de la UE.

El maig passat, la comissió d'Afers Jurídics del Parlament Europeu va comunicar que no podria verificar les credencials de Puigdemont, Comín, Ponsatí i Solè en no tenir la documentació corresponent. La comissió, que presideix el diputat de Ciutadans Adrián Vázquez , no té certificació que aquests quatre diputats haguessin complert els requisits que marca la legislació espanyola abans d'ocupar un escó.

L'eurodiputat de Ciutadans, en declaracions a CatalunyaPress , ha celebrat que la Junta electoral confirmi "el que ja vaig advertir: l'acta de Puigdemont, Comín i Ponsatí no es pot verificar per no haver complert els requisits que exigeix la llei electoral", ha afirmat Vázquez , afegint que "ara en mans del Parlament Europeu resoldre aquesta anomalia democràtica".

Vázquez considera que "aquestes tres persones no han complert el procediment legal per ser eurodiputats que sí que complim tots els altres" , per la qual cosa insta la presidenta Metsola a "retirar les prerrogatives adjuntes a l'acta d'eurodiputat, seguint les indicacions de la JEC" .

DE MOMENT SEGUEIXEN EXERCINT



En tot cas, i malgrat els dubtes de l'esmentada comissió europarlamentària, a la pràctica aquesta situació no afecta l'acta que posseeixen Puigdemont, Comín, Ponsaté i Solé , que segueixen exercint amb normalitat el seu treball com a eurodiputats a les comissions i plens als que hi participen.

I és que els eurodiputats de Junts van ser reconeguts com a eurodiputats pel Parlament Europeu després de la sentència del Tribunal Justícia de la Unió Europea (TJUE) que va dictar que Oriol Junqueras, líder d'ERC, va haver de ser considerat eurodiputat des de la proclamació oficial dels resultats de les eleccions europees del maig del 2019 i gaudir des d'aquell mateix moment d'immunitat malgrat no acudir a acatar la Constitució perquè és a la presó.

La JEC, que està compost per tretze magistrats del Tribunal Suprem i cinc juristes proposats pel Congrés, recorda que aquella sentència no qüestionava la normativa espanyola i que la decisió del Parlament Europeu de reconèixer com a eurodiputats aquests quatre independentistes catalans es va adoptar sense consultar el organisme arbitral espanyol i contra el criteri del Tribunal Suprem.

Per al màxim organisme arbitral, si aquests quatre eurodiputats electes no han acudit a prendre possessió davant la JEC ha estat per una decisió "voluntària", ja que els altres 55 ho van fer (diversos també independentistes). I afegeix que poden complir aquest tràmit “en qualsevol moment”.

"La Junta Electoral Central ha comunicat al Parlament Europeu sense demora les persones que han complert els requisits establerts a la legislació espanyola per poder adquirir la condició plena de diputats al Parlament Europeu. En els quatre únics supòsits en què no s'ha pogut expedir la credencial, el motiu ha estat la voluntat explícita dels afectats de no complir aquests requisits, sense que la Junta pugui suplir aquesta omissió voluntària, omissió que els afectats poden resoldre en qualsevol moment acudint a complir el mateix requisit que han formalitzat els altres 55 diputats triats pel Regne d'Espanya", argumenta.

Això sí, mentre no ho facin, la JEC entén que els seus escons estan vacants temporalment i els drets parlamentaris estan suspesos . "La Junta Electoral Central va comunicar oportunament al Parlament Europeu que, en aquests quatre casos, tot i haver estat proclamats electes, els interessats no havien emplenat les exigències contemplades a la legislació espanyola, per la qual cosa s'aplicaven les conseqüències previstes en ella", recorda.