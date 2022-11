La Vicepresidenta Yolanda Díaz dóna l'esquena a les persones amb discapacitat/@EP

Segons les últimes dades publicades per l' Institut Nacional d'Estadística (INE), a Espanya hi ha actualment 4,5 milions de persones amb discapacitat i 1,9 milions estan en edat de treballar, però només una de cada quatre té feina.

Milers d'associacions i plataformes autonòmiques de persones amb discapacitat agrupades al Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), a més dels centres aglutinats a la Federació Empresarial Espanyola d'Associacions de Centres Especials d'Ocupació (Feacem), han mostrat el seu malestar davant una normativa proposada per la ministra Yolanda Díaz que suposaria la derogació de part dels incentius existents per a la contractació de persones del sector que representen.

Aquests llocs de treball estan protegits per mesures dirigides a fomentar l'estabilitat i la qualitat de l'ocupació, com ara la bonificació del 100% per la contractació de persones amb discapacitat als centres especials d'ocupació (CEE), la plantilla de les quals per llei ha de superar el 70 % de persones amb discapacitat.

El text suposa l'eliminació d'aquesta bonificació del 100% i estableix bonificacions lineals per als contractes de caràcter indefinit i amb les modificacions proposades quedarien reduïdes.

"Si finalment, aquest text s'aprovés, amb el contingut que té actualment, provocaria uns efectes devastadors per a l'ocupació de les persones amb discapacitat a Espanya. Davant d'aquesta alarmant situació, cal fer un gran esforç des de tots els sectors compromesos amb l'ocupació de les persones amb discapacitat per evitar les greus conseqüències que l'aprovació final d'aquesta iniciativa pot comportar, i també evitar el perillós precedent per a altres col·lectius o sectors”, adverteixen des del COCARMI.

Una de les crítiques principals contra el Ministeri de Treball és la manca de col·laboració i consens a l'hora d'elaborar l'avantprojecte.