El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha retret aquest divendres al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que el Govern no s'hagi reunit aquesta setmana amb els socialistes a la ronda de contactes que ha iniciat sobre els Pressupostos de la Generalitat del 2023 : "Una setmana més perduda".

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, en declaracions als mitjans a Tortosa (Tarragona).

"No entenc que triguem tant a fer una reunió" , ha lamentat en declaracions als mitjans a Tortosa durant una visita a Terres de l'Ebre i Tarragona, després que el Govern s'hagi reunit amb els comuns i Junts durant aquesta setmana per abordar els Pressupostos, però encara no ho hagi fet amb el PSC, mentre que la CUP ha rebutjat reunir-se amb l'Executiu català.

Illa ha criticat la "falta de claredat d'idees" d'Aragonès davant els comptes, ja que critica que encara no hagi presentat el projecte de Pressupostos, i ha insistit que el PSC tendeix la mà al Govern perquè puguin aprovar-se abans de final de any.

Ha dit que quan el Govern citi la seva formació per reunir-se aniran per escoltar el seu plantejament i després donaran a conèixer les seves prioritats per als Pressupostos: "Anem de debò. Anem amb voluntat seriosa per poder arribar a un acord", encara que ha advertit que seran exigents.

El líder socialista ha afirmat que el Govern d'Aragonès "ha col·lapsat" i ha titllat de passivitat l'actitud que està tenint l'Executiu davant del projecte de Pressupostos, però creu que la ciutadania necessita que s'aprovin i per això està disposat a ajudar.

PUIGDEMONT I DALMASOS



Preguntat perquè la Junta Electoral Central (JEC) hagi condicionat acreditar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont com a eurodiputat que acati la Constitució a Madrid, ha dit respectar aquest pronunciament, que ara ha de decidir el Parlament Europeu i que tothom ha de respectar l'estat de dret i "fer front a les conseqüències dels seus actes".

Sobre el cas del diputat de Junts Francesc de Dalmases, Illa ha apostat perquè el Parlament l'analitzi amb “molta calma i serenitat”.