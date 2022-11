Arxiu - El més gran dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero , que actualment dirigeix la Divisió d'Avaluació de Serveis (DAS), ha criticat ingerències de càrrecs de confiança al cos dels Mossos d'Esquadra: "No poden dirigir des de l'ombra ".

Ho ha dit aquest divendres durant la seva intervenció a la Comissió d'Estudi del Model Policial al Parlament, en què ha defensat que al cos no han de manar "càrrecs de confiança ni persones que no són a la jerarquia", i diu que aquestes persones no poden donar ordres ni pretendre donar-les.

Així doncs, Trapero ha defensat la jerarquia dins de la policia catalana, i ha assegurat: “Una jerarquia malentesa pot ser un indesitjable empoderament de la tecnocràcia , igual que algunes formes plurals de decisió poden difuminar qui pren les decisions i fins i tot pot ser una estratègia per traspassar límits i actuar allà on no es té legitimitat. Això sí, disfressat de modernitat".

Respecte al model d'ordre públic, ha manifestat que abans de parlar-ne cal parlar del model policial, i que aquest model "ha de ser coherent amb la societat, assumint determinades pràctiques" per diferenciar el cos dels Mossos d'altres.

Així mateix, ha sostingut que una mala actuació policial "no hauria de ser reprotxable als responsables polítics, sinó als policials" , i ha assegurat que, després de qüestionar-se el principi de transparència als Mossos, els policies són els primers interessats a posar llum en la foscor, en les paraules.

Després del seu cessament com a número u de la policia catalana, ha manifestat: "Van intentar apartar-me de l'estructura del cos. A mi em volien posar a fer informes com una mena de vividor, però amb la meva persona això no funciona. No m'han pogut apartar perquè tinc els meus drets".

Després d'acceptar dirigir la DAS, ha recordat que aquesta divisió va néixer amb la voluntat de millorar el servei, amb una estructura pensada per a la millora contínua de la societat: “Crec que és de justícia reconèixer que va néixer a la defensiva després d'actuacions polèmiques”.