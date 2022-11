El president del Govern, Pedro Sánchez @ep

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha anunciat que mantindrà la seva primera trobada amb la nova primera ministra italiana, Giorgia Meloni , el proper 9 de desembre a Alacant i ha tret importància al fet que a Itàlia ara governi la ultradreta, incidint que "les relacions transcendeixen els governs".

Sánchez ha indicat que en la conversa telefònica que va mantenir amb Meloni dimecres, durant la qual la va felicitar per la seva elecció , tots dos van acordar que es veurien a la reunió del Med9 --que agrupa els nou països de la UE del sud-- que se celebrarà el 9 de desembre a Alacant, alhora que ha ressaltat que "parla perfectament espanyol".

El cap de l'Executiu s'ha pronunciat així a la roda de premsa conjunta al final de la cimera hispano-llusa a Viana do Castelo, després de ser preguntat amb el primer ministre portuguès, Antonio Costa, per com afronten tots dos, com a socialistes, el fet de que Meloni, que és líder un partit ultradretà, estigui al capdavant del Govern a Itàlia.

"Les relacions entre Espanya i Itàlia transcendeixen els governs i entrellacen les societats en múltiples àmbits" , ha defensat. Sánchez ha posat en valor que quan els dos països han “treballat conjuntament han succeït coses bones per als nostres països”, citant per exemple la resposta econòmica a la pandèmia.

Per part seva, Costa ha dit que com a ciutadà i com a polític lluita "contra els valors de l'extrema dreta" i intenta "evitar que l'extrema dreta s'alimenti de les causes del descontentament i contamini a la dreta democràtica".

Tot i això, ha afegit, com a primer ministre la seva "obligació no és lluitar" amb cap dels altres 26 líders de la UE sinó treballar amb ells ja que és als que "han triat els seus pobles per liderar els seus països".

Dit això, Costa ha subratllat que ja ha treballat amb quatre primers ministres d'Itàlia i Meloni "serà la cinquena" així que el que espera és que "les relacions segueixin sent bones i fructíferes per al bé dels nostres països i per reforçar també la UE".