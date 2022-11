El president del Govern, Pedro Sánchez , ha negat aquest divendres que el PSOE enviés algun emissari a Bèlgica per negociar amb l'expresident català Carles Puigdemont el seu possible retorn a Espanya, com sosté.

"La resposta és ben senzilla, no", ha indicat Sánchez en ser qüestionat al respecte a la roda de premsa que ha ofert amb el primer ministre de Portugal, Antonio Costa, després de la celebració de la XXXIII cimera hispà portuguesa a Viana do Castelo.

Així mateix, pel que fa a si Puigdemont ha mentit, el cap de l'Executiu s'ha limitat assenyalar: "Jo puc parlar per mi". D'aquesta manera, Sánchez contestava a les paraules de l'expresident independentista --que fa cinc anys que està fugat de la justícia espanyola--, que va afirmar que havia rebut visites de membres del PSOE per generar-li "expectatives de bon tracte via reforma del codi penal i un indult sempre que accedís a comparèixer davant el Suprem".

"Segur que Pedro Sánchez sap de què parlo", va escriure en una carta de dues pàgines que va compartir via Twitter diumenge passat 30 d'octubre, el dia que feia un lustre a l'estranger després de l'1-O.

"No he buscat de quina manera passaria menys anys en una presó espanyola ni he esperat mai els beneficis que s'apliquen als altres. Sobre aquesta qüestió he estat explícit en públic i en privat davant de tots els interlocutors que se m'han dirigit per proposar-me solucions felices ", va afegir.

Des que Puigdemont va afirmar això, des del Govern no s'havia aclarit si membres del PSOE havien acudit a visitar-lo i s'havien centrat a criticar el PP per donar per bona la versió de l'exdirigent de Junts.

"El PP té un nivell de desesperació molt profund quan donen categoria d'autoritat al senyor Puigdemont" , va sostenir el ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños en ser qüestionat sobre això, però no es va pronunciar sobre el fons del assumpte.