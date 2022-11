El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, intervé durant la cloenda del congrés del PP de Cantàbria

Una macroenquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) sobre tendències de vot a municipals, donada a conèixer aquest divendres, a set mesos dels comicis locals, situa el PSOE davant de tots els altres partits amb un avantatge sobre el PP de tres punts en generals i de sis a municipals.

En concret, la seva estimació de vot en unes eleccions generals atorga al PSOE un percentatge de suport del 32,9% davant del 29,5% del PP , l'11,5% d' Unidas Podemos i un 9,3% de Vox .

I en un escenari d?eleccions municipals, el PSOE es manté amb una estimació de vot del 32,8%, mentre que el PP baixa al 26,8%, Unides Podem al 8,7% i Vox al 5,9%, guanyant força altres partits extraparlamentaris que sumarien el 9,4% a tot Espanya.

MÉS ENTREVISTES QUE AL BARÒMETRE



L'estudi es basa en 5.557 entrevistes telefòniques fetes a electors de 1.488 municipis de les 50 províncies, entre els dies 11 i 26 d'octubre. El treball de camp va arrencar la vigília de la Festa Nacional i va coincidir amb el segon debat entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo al Senat, i es va tancar amb la primera jornada del debat de totalitat dels Pressupostos al Congrés.

Si demà se celebressin unes eleccions generals, hi ha un empat en vot directe entre els dos grans partits , ja que un 22,9% avança el seu suport a Pedro Sánchez i un 22,6% Alberto Núñez Feijóo. Més lluny queden Unides Podemos (8,4%), un 6,8% a Vox i només un 1% a Ciutadans. Això sí, un 14,58% encara no té decidit el vot i un 5,9% prefereix no respondre-hi. Només un 5,5% pensa abstenir-se.

Amb les dades de tota l'enquesta i el mètode d'estimació de vot dissenyat per José Félix Tezanos i Antonio Alaminos, el CIS eleva el PSOE fins a atribuir-li un suport del 32,9%, molt similar al 32,7% que va marcar a l'últim baròmetre i quatre punts per sobre del 28% que va aconseguir a les generals del 2019.

El PP es queda a tres punts (un menys que al baròmetre d'octubre) i marca una estimació de vot del 29,5%, gairebé un punt més que a l'última enquesta ordinària i nou punts per sobre del 20,5% que va collir Pablo Casado a les últimes eleccions generals.

RESPECTE DEL BARÒMETRE, VOX TAMBÉ PUJA I PODEM i CS BAIXEN

Darrere es queden Unides Podem, que amb l'11,5% perd gairebé un punt respecte del baròmetre de setmanes abans; Vox, que puja al 9,3% (mitjà punt més que al baròmetre); i Ciutadans que confirma la tendència a la baixa i ara ja només li atribueixen un 2,1%.

Pel que fa a les eleccions municipals, un 19,9% dels enquestats ja avança el seu suport a la candidatura socialista de la seva localitat i un 17,3% al PP , encara que a molts llocs encara no estan ni elegits els candidats. De fet, un 23,5% encara no sap qui votaria.

Després d'aplicar la seva metodologia d'estimació de vot, el CIS calcula al PSOE un suport del 32,8%, millorant en tres punts els resultats de les locals del 2019, i ampliant a sis punts el seu avantatge sobre el PP, que a la macroenquesta figura amb un 26,8%, millorant el 22,8% de les últimes municipals.

Unides Podem aconseguiria la tercera plaça amb un 8,7%, Vox pujaria al 5,9% i Ciutadans cauria al 2,3%, quan quatre anys abans va ser el tercer partit del país.

En una altra part de la macroenquesta s'indica que més de la meitat de les persones entrevistes avalen la gestió dels seus alcaldes (52,6%) davant del 34% que la titlla de "dolenta o molt dolenta". En qualsevol cas, quan es pregunta sobre si la situació general del municipi ha empitjorat o millorat des del 2019, hi ha un empat, ja que el 35,3% creu que ara estan millor, per un 35,6% que opina el contrari.

El CIS també s'interessa per la importància que els electors donen a cada cita electoral. Així, 54% considera que les generals són les més importants, un 17% esmenta les municipals, un 11,4% les autonòmiques i només un 4,4 les europees.

UN TERCI VOTA A MUNICIPALS PENSANT A LES GENERALS



A l'hora de pensar el seu vot a les locals la meitat assenyala que ho decideix tenint en compte temes propis del municipi, encara que el 31,9% confessa que dóna més importància als "temes generals d'Espanya", i un 12% a els de la comunitat autònoma. A més, el sondeig posa de manifest que a l'hora d'escollir papereta pesa més el candidat a l'alcaldia (53,3%) que no pas el partit (37,3%).

Pel que fa als serveis que presten els consistoris, el més important (amb una nota de 8,99) és la gestió del subministrament d'aigua potable, seguit de la protecció de la seguretat de les dones (8,80) i la seguretat ciutadana ( 8,69). Els serveis socials i la recollida d'escombraries empaten amb un 8,50 i just darrere hi figuren la neteja de carrers (8,47) i el manteniment d'espais verds (8,42). Tanca el rànquing la promoció turística amb un 6,89.

EL PSOE TREU PIT

El secretari d'Estratègia i Acció Electoral del PSOE, Javier Izquierdo, ha valorat aquest divendres els resultats de la macroenquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) que els atorga un avantatge sobre el PP, afirmant que “ l'efecte Feijóo s'està diluint ”.

Segons el dirigent socialista, aquests resultats projectats per Tezanos corroboren que "les polítiques que estan duent a terme tant els alcaldes socialistes com el Govern d'Espanya estan sent ben rebudes pel conjunt de la ciutadania i gaudeixen del suport de la població".

Així mateix, ha carregat contra el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, a qui ha qualificat com "un líder amb lligams tant dins com fora del seu partit". "És un líder sense projecte per a Espanya", ha conclòs.