Poptcheva (Cs) avisa que el cas Puigdemont obre una "problemàtica interna" a l'Eurocambra | @ep

L'eurodiputada de Cs Eva Poptcheva ha alertat que la situació de l' expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "ha obert una problemàtica interna molt greu" al Parlament Europeu , que haurà de decidir com actuar després que la Junta Electoral Central (JEC) informés de que no l'acreditarà com a eurodiputat mentre no juri la Constitució a Madrid .

En una entrevista d' Europa Press, Poptcheva ha sostingut que el Reglament de l'Eurocambra és "clar" en exigir que es presentin les credencials que emet l'autoritat electoral nacional, i ha explicat que així ho va fer ella al setembre, quan va entrar a l' Eurocambra en substitució de l' eurodiputat de Cs Luis Garicano arran de la jubilació.

Així, ha defensat que tant Puigdemont com els eurodiputats Clara Ponsatí, Toni Comín (Junts) i Jordi Solé (ERC) no haurien d'exercir com a eurodiputats després de la decisió de la JEC , i ha criticat que al seu moment el Govern no recorregués la resolució del expresident del Parlament Europeu David Sassoli que els va reconèixer aquesta condició, canviant el criteri de l ?anterior president, Antonio Tajani.

D'altra banda, ha celebrat que el Parlament Europeu enviarà eurodiputats a Catalunya després de queixes de famílies per la immersió lingüística, en una missió que visitarà escoles catalanes "a principis de l'any que ve" i que podrà enviar les seves conclusions a diferents autoritats. -entre elles, a la Comissió Europea , per demanar-li actuar--.

"Per nosaltres el que és molt important que s'entengui fora és que aquí els discriminats són les persones que volen continuar pertanyent a Espanya i continuar sent ciutadans de la UE, i que hi ha una discriminació brutal als ciutadans que tenen com a llengua materna el castellà “, ha mantingut.

Sobre la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) , ha lamentat que hagi de passar per una negociació entre partits --cosa que assegura que la Constitució no preveu-- i ha alertat que Europa fa anys que demana canvis en el sistema de elecció: "Si aquest procés està arribant a aquest nivell de ridícul, crec que potser seria millor fer la reforma ja abans de la negociació".

ESPANYA A EUROPA



Amb la presidència rotatòria d' Espanya al Consell a l'horitzó, Poptcheva ha destacat que ocupar aquest lloc és positiu per a qualsevol país, i ha desitjat que serveixi perquè Espanya es proposi liderar a la UE , com França o Alemanya , ja que ara " no té el lloc que li correspon" a Europa .

Poptcheva ha augurat que la victòria de la primera ministra Giorgia Meloni a Itàlia no farà perillar el projecte d'integració europea, tot i que ha lamentat el seu triomf a les últimes eleccions i ha alertat que el seu partit, Fratelli d'Italia, comparteix un "cert populisme" amb Vox en proposar solucions suposadament fàcils a problemes complexos.

Tot i així, no creu que el nou Govern italià apostarà per abandonar la UE : "Si hi ha una cosa bona del Brexit , és que li ha quedat clar a tothom que sortir de la UE és un fracàs monumental. El Regne Unit està vivint al caos des del Brexit . Ara mateix, no hi ha cap partit euroescèptic que advoqui per la sortida de la UE ”.

Preguntada per si la Comissió hauria de tenir mà dura davant Hongria i Polònia per no respectar l' Estat de Dret , ha advocat per aplicar a aquests països el reglament europeu que permet suspendre els fons europeus davant d'incompliments greus del Dret europeu, ja que això genera "una bretxa" a la UE.

D'altra banda, ha assegurat que des de Cs i Renew no tenen "res en contra" que el president de la Generalitat, Pere Aragonès , hagi reprès les relacions amb la Comissió Europea --congelades durant anys arran del procés independentista-- i ha celebrat que el comissari de Justícia, Didier Reynders, li traslladés que les sentències s'han de complir.

LLUITA CONTRA EL BLANQUEIG DE CAPITALS



Poptcheva també ha explicat que el Parlament Europeu segueix immers en la negociació sobre l' Autoritat Europea contra el Blanqueig de Capitals , una iniciativa que busca millorar la coordinació a escala europea contra el blanqueig i el finançament del terrorisme, i de la qual ella és ponent.

Segons ha detallat, la nova autoritat permetrà actuar contra "oligarques russos" que ara s'escuden als règims més laxos dels països de la UE, i per primera vegada la seva seu l'escolliran de manera conjunta el Parlament Europeu i el Consell --diverses ciutats, entre elles Madrid , ja s'han postulat per acollir-la-.

L'eurodiputada ha defensat els paquets de sancions europees "sense precedents" aprovats davant de Rússia després de la invasió d' Ucraïna , i ha insistit que la nova agència contra el blanqueig pot ajudar, precisament, a reconduir els problemes que planteja l'aplicació de les sancions a individus.

LA REFUNDACIÓ DE CIUTADANS



Sobre la refundació de Cs, Poptchev ha mantingut que Cs representa el centre liberal i, sobre si creu que Inés Arrimada s hauria de seguir al capdavant del partit, ha contestat: “Entenc que és el que interessa molt a la gent, però no crec que el nostre problema sigui un problema de persones. Realment crec que és un problema que tenim de marca, de diverses decisions, errors que s'han comès”.

"Encara que m'a pena que a altres partits se'ls compri tot. Han tingut casos de corrupció enormes, deslleialtats amb la Constitució ... I a Cs, per uns errors que serien petits comparats amb els d'altres partits, sembla que hàgim fet una cosa terrible ", ha afegit l'eurodiputada, que ha lamentat que en algunes parts d' Espanya , com a Andalusia , el PP hagi aprofitat per fitxar exmembres de Cs.