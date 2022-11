Collboni al proclamar-se alcaldable: "El PSC té el projecte que Barcelona necessita" | @ep

El líder del PSC a Barcelona i primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha estat proclamat aquest dissabte candidat del partit a l' Alcaldia a les eleccions municipals del 2023 i ha defensat: “El PSC té el projecte que Barcelona necessita”.

Ho ha dit en la presentació com a candidat, que ha comptat amb l'assistència del ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta; de la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay, i amb la intervenció del líder del partit a Catalunya, Salvador Illa.

Collboni ha estat proclamat candidat sota el lema 'La Barcelona del sí' i després de ser l'únic que va concórrer a les primàries del partit per triar alcaldable, i és la tercera vegada que es postula per al càrrec.

Hi han acudit, entre d'altres, el líder d'UGT, Josep Maria Álvarez; l'exalcalde Jordi Hereu; la viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret; la tercera tinenta d'alcalde, Laia Bonet; l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín; i el secretari primer de la Mesa del Parlament, Ferran Pedret.

"NOVA ETAPA AL FUTUR DE LA CIUTAT"



Es presenta per "obrir una nova etapa en el futur de la ciutat" i amb intenció de crear riquesa, frenar l'incivisme, reforçar el transport públic i la mobilitat sostenible, generar vivenda assequible a gran escala i blindar els serveis públics, ha dit.

Ha donat les gràcies pels "més de 700 avals dels 50" que es necessitaven per presentar-se, cosa que considera molt més que un tràmit burocràtic perquè reflecteix la confiança dels militants en la seva capacitat de diàleg i acord.

"Tenim la possibilitat real, tangible, que s'ensuma, de guanyar les eleccions del maig del 2023", segons Collboni , i ha promès governar aplicant valors, rigor, generositat, determinació i pensant en els 73 barris de la ciutat.

CRÍTIQUES A ERC



També es compromet a governar “sense amagar-se, com fa el president Aragonès ”, i ha demanat textualment deixar enrere les divisions del 'procés', i no permetrà que ERC utilitzi Barcelona per interessos partidistes.

"Ara, aquests que deien que no representàvem la unitat del poble han deixat el poble més dividit, ho han perjudicat econòmicament i han degradat les institucions, i no són capaços ni de mantenir la unitat del seu propi desgovern", ha afegit.

"No em presento per fer ningú alcaldessa; em presento per ser alcalde i governar, i guanyarem", ha dit Collboni, que s'ha dirigit a Illa per recalcar-li que vol fer una Barcelona millor per aconseguir amb ell una Catalunya millor.

ILLA: EL "LEGAT" DEL PSC A LA CIUTAT



Illa ha destacat que Collboni té ambició i determinació per obrir una altra etapa a Barcelona i que “els governs de la ciutat liderats per alcaldes socialistes han deixat un llegat de polítiques públiques que avui formen part de la identitat de Barcelona ”.

Ha elogiat la tasca dels exalcaldes socialistes Narcís Serra , per obrir una “etapa democràtica”; Pasqual Maragall , per projectar Barcelona al món amb els Jocs Olímpics del 1992; Joan Clos, per impulsar el districte 22@, i Jordi Hereu , per fer possible un model de guarderia municipal de 0-3 anys.

"Quan siguis alcalde, que ho seràs, governa per a tota la ciutat, no es pot governar per a una part de la ciutat o de Catalunya", ha dit a Collboni , a qui ha demanat textualment construir junts el retrobament generacional, social, econòmic i territorial entre catalans i entre barcelonins.

DIMISSIÓ O DESTITUCIÓ D'ELENA



També ha demanat la dimissió del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena : "Prou de jugar amb els Mossos d'Esquadra i la seguretat dels catalans i de bloquejar convenis amb la Guàrdia Urbana".

"Conseller Elena: a casa seva, aneu-vos, no serveix per dirigir els Mossos. Volem que se'n vagi a casa seva, i si no, volem que el president Aragonès el destitueixi", ha afegit.