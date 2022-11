Aragonès reclama als partits estar "a l'alçada" i que permetin aprovar els Pressupostos | @ep

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest dissabte "a la resta d'actors polítics estiguin a l'alçada i treballin" per permetre que s'aprovin els Pressupostos de la Generalitat 2023.

Durant la presentació d' Ona Martínez com a candidata d'ERC a l'Alcaldia de Terrassa , ha fet aquesta petició perquè “tots els recursos que pot tenir Catalunya estiguin al servei de la ciutadania del país, que és el que ara demana el moment”.

Aragonès , també coordinador nacional d' ERC , ha dit textualment que ningú no es pot inhibir a l'hora de facilitar l'aprovació dels comptes, "i menys els que han estat part de la construcció del pressupost fins fa quatre dies", en referència a Junts .

Per a ell, "la gent republicana mai no abandona les responsabilitats de servir la ciutadania", i ha reafirmat el compromís del Govern amb la lluita independentista i el progrés social, amb iniciatives com l'energètica pública i el Pacte Nacional per a la Indústria.

UNS PRESSUPOSTOS NECESSARIS



Ha destacat la necessitat d'aprovar els Pressupostos davant de l'augment del cost de vida, perquè "permetran situar 3.000 milions d'euros més de despesa" i destinar-los especialment a l'àmbit social per a la recuperació econòmica i la protecció de famílies i autònoms.

També ha assegurat que "avançar cap a la resolució del conflicte polític" només serà possible amb lluites compartides i grans majories, cosa que ell defineix textualment com a desbordament democràtic.

També ha elogiat el compromís d' Ona Martínez amb la "justícia social i la igualtat d'oportunitats", així com la capacitat de lideratge per governar a Terrassa després de les eleccions municipals del 2023.