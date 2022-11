La militància republicana vota la nova Executiva amb una única candidatura continuista | @ep

La militància d' ERC escollirà aquest diumenge la nova Executiva del partit en una votació a què només s'ha presentat una única candidatura continuista amb la direcció republicana dels darrers anys, ja que està encapçalada per Oriol Junqueras com a president de la formació, Marta Rovira com a secretària general, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, com a coordinador nacional i Marta Vilalta com a secretària general adjunta i portaveu.

A la votació hi poden participar prop dels 9.000 militants d' ERC que formen part del cens electoral i ho podran fer tant de manera telemàtica --de 9.00 a 20.00 hores-- com de manera presencial en la vintena de punts que el partit habilitarà entre les 10.00 i les 18.00, i cap a les 20.30 està previst que la formació emeti un comunicat anunciant els resultats de l'elecció.

L'única candidatura que s'ha presentat és l'encapçalada pel tàndem Junqueras-Rovira , amb el lema 'Més republicanisme, més llibertat' amb un programa que insisteix en la negociació amb el Govern per desjudicialitzar el conflicte i "buscar la millor fórmula per acabar exercint l'autodeterminació".

En una nova mostra de la cohesió interna que ha aconseguit la dupla Junqueras-Rovira des que va arribar a la direcció del partit, la candidatura va ser proclamada el 18 d'octubre per la Comissió de Garanties en recollir 1.900 avals de la militància sense que se'n presentés cap candidatura alternativa.

ELS LÍDERS MÉS LLONGUS



D'aquesta manera, Junqueras i Rovira seran reelegits al capdavant d' ERC per quarta vegada ampliant el seu mandat per quatre anys més consolidant-se com els líders de partits catalans més longeus actualment i els únics que encapçalen la seva formació des d'abans del procés independentista.

Tots dos van ser nomenats president i secretària general del partit respectivament el 2011, en un moment de crisi dels republicans després dels tripartits i les divisions internes que van portar ERC a ser cinquena força al Parlament ia perdre 11 de 21 diputats entre el 2006 i el 2010.

De la mà de Junqueras i Rovira i del procés independentista la formació va tornar a créixer electoralment, tots dos van ser reelegits tant el 2015 com el 2019 i ara tornaran a revalidar els càrrecs amb ERC governant la Generalitat en solitari i tenint la clau de la governabilitat a Espanya .

Per poder tornar a reelegir-los líders d' ERC , el partit va reformar els seus estatuts al seu últim Congrés Nacional el 2019 perquè el seu mandat es pogués allargar més enllà del límit de 12 anys establert en el cas que no poguessin exercir les seves funcions plenament “com a conseqüència de causes alienes", com l'empresonament de Junqueras i la marxa de Rovira a Suïssa per evitar comparèixer davant el Tribunal Suprem.

CANDIDATURA CONTINUISTA



La candidatura manté, amb pocs canvis, gran part de l' Executiva de la formació dels últims anys i consolida la bicefàlia entre Junqueras al capdavant del partit i Aragonès al capdavant del Govern , que juntament amb Vilalta se segueixen situant com les dues figures fortes de la direcció al costat de Junqueras i Rovira , com fan des del 2018 quan es van convertir en la cara visible d' ERC mentre el líder republicà estava a la presó i la secretària general se'n va anar a Ginebra .

També repetirà com a president del Consell Nacional Josep Maria Jové, actual president del partit al Parlament , pendent de judici per l'1-O i una figura clau en totes les negociacions i acords que en els darrers anys s'han dut a terme tant amb el Govern central i el PSOE , com amb Junts i la CUP .

Fonts republicanes han sostingut que amb la nova Executiva ERC busca adaptar la seva estructura al creixement del partit en un moment en què "té més presència que mai a les institucions".

La nova direcció passarà de set a deu Vicesecretaries, ja que àrees com la de Gerència i Finances, Relacions Internacionals i la Coordinació Institucional tindran més pes, mentre que s'incorporen noves Secretaries com la d'Afiliació, Coneixement o Justícia Global.

Les fonts ja esmentades han defensat que amb aquests petits canvis es vol reforçar la coordinació interna del partit i la interrelació amb la militància, així com donar més pes a l'acció internacional i potenciar la cooperació amb els moviments socials.

Els vicesecretaris generals seran Jordi Roig (Recursos, Finances i Gerència); Marc Colomer (Comunicació i Estratègia); Raquel Sans (Feminismes i LGTBI); Adriana Hernàndez (Coordinació Institucional); Lluís Salvadó (Coordinació Interna); Marta Vilaret (Drets, Llibertats i Lluita Antirepressiva); Raül Romeva (Prospectiva, Agenda 2030 i Transició Ecològica); Sara Bailac (Acció Política i Sectorial), i Jordi Solé (Relacions Internacionals).

Com a secretaris estaran Eva Baró (Gestió del coneixement); Kènia Domènech (Afiliació); Marta Molina (Moviments Socials); Oriol López (Mobilització i Coordinació Municipal); Pau Morales (Organització); Alba Camps (Política Municipal i Projectes Transversals); Laia Cañigeral (Coordinació de Política Supramunicipal), i Marta Rosique (Coneixement i Justícia Global).

I completaran l ?Executiva Jordi Castellana (Política Econòmica i Coordinació Sectorial); Enric Marín (Educació i Cultura); Chakir El Homrani (Política del Treball i Seguretat), i Agnès Rotger (Drets socials i ciutadania).

29 CONGRÉS NACIONAL



A més d'escollir l' Executiva , la militància també votarà les 30 persones que formaran part del Consell Nacional --el màxim òrgan del partit entre congressos--, al qual s'han presentat 42 candidats, com ara Joan Tardà, Anna Caula o l'exconseller Josep Huguet.

Amb aquestes eleccions, ERC conclourà la primera fase del 29è Congrés Nacional del partit, que s'havia de celebrar el 2023 però que s'ha avançat per anticipar-se al període electoral del proper any, i al gener es completarà amb la sessió plenària per aprovar els nous documents estratègics del partit, que previsiblement apuntalaran la via del diàleg i de l'independentisme pragmàtic dels darrers anys.