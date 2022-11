Feijóo diu que el Govern "es desgasta per si mateix" i confia en les possibilitats del PP de guanyar les eleccions | @ep

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertit que el Govern "es desgasta per si mateix" amb les seves "debilitats parlamentàries, aliances amb independentistes i la seva erràtica política econòmica", un desgast que ajudarà el PP a guanyar a les properes eleccions en què creu que té més possibilitats de triomfar que mai.

Així ho ha expressat Feijóo a la trobada mantinguda aquest dissabte amb la comunitat espanyola al Centre Gallec de Carrasco, a l'Uruguai , abans de marxar cap a Argentina , en què ha lamentat que Espanya "no està en un bon moment" des del punt de vista econòmic, social, territorial i institucional.

"Diuen que cada vegada que hi ha problemes a Espanya , el PP guanya les eleccions. No hi ha hagut mai tants problemes a Espanya com ara i, per tant, mai hem tingut tantes possibilitats de guanyar les eleccions com ara", ha clamat.

Alhora, s'ha mostrat "convençut" que "Espanya superarà aquest moment" com "ha sortit de totes les crisis" i ha destacat que seguirà fent propostes per millorar la situació perquè el preocupa "molt més que es desgasti Espanya que es desgasti" el PP".

"En moments de debilitat d'un país l'oposició ha de ser útil", ha dit, per recordar que "la tasca d'un polític és ser lleial servidor dels ciutadans i no servir-se dels ciutadans".

"Seguirem treballant pel país", ha subratllat el líder del PP, que també ha indicat que enviaran el missatge que "Espanya no ha de ser només membre actiu de la UE, ha de ser també un membre molt actiu per a la unió d' Amèrica Llatina i la UE".

En aquesta línia, ha reivindicat la "fraternitat absolutament confirmada" entre Espanya i l'Uruguai que espera "duri molts segles", i s'ha compromès a "unir" tots dos països perquè els seus llaços "vagin més enllà dels governs circumstancials".