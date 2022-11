Pedro Sánchez adverteix del perill d'inacció davant el canvi climàtic: "És la darrera dècada per canviar el rumb" | @ep

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha advertit del perill de la inacció davant del canvi climàtic perquè "la humanitat podria no sobreviure als impactes" i ha assegurat que "les recents catàstrofes meteorològiques mostren el que oferirà el futur".

"La ciència ens diu que ens trobem a l'última dècada de què disposem per canviar el rumb. Ha de ser la dècada de l'acció. No de la planificació. No de les promeses. No de les propostes. De l'Acció", ha recalcat en un article publicat a ' El País ', amb el president del Senegal, Macky Sall.

Tots dos dirigents recorden que les sequeres eren perills naturals que calia gestionar en el passat. Tot i això, en l'actualitat "estan desestabilitzant les comunitats i l'economia a nivell mundial i s'estan convertint en amenaces existencials, a mesura que convergeixen múltiples desafiaments, ja siguin les migracions forçoses, les pèrdues econòmiques o la inseguretat energètica".

Davant d'aquesta situació, avancen que aquest dilluns, 7 de novembre, a la Conferència sobre el Canvi Climàtic de Sharm el-Sheikh (Egipte) , juntament amb líders de tot el món i organitzacions internacionals, es reuniran per crear l' Aliança Internacional per a la Resiliència a la Sequera.

"L'aliança mobilitzarà líders de tots els àmbits per donar l'impuls polític necessari per garantir que tots els països, ciutats i comunitats estiguin ben preparades i puguin recuperar-se i prosperar després de les sequeres. Cap regió és immune a les sequeres. Cada cop s'estan tornant més freqüents, i cadascuna és més greu que l'anterior”, han afirmat.

En aquest sentit, alerten que, en les darreres dues dècades, en lloc d'una megasequera cada 10 anys, n'hi ha hagut una cada sis anys de mitjana. Per això, preveuen que, en menys de tres dècades, només una de cada quatre persones, inclosos els habitants de les ciutats, s'haurà deslliurat del problema de l'escassetat d'aigua a causa de les sequeres.

"Però ara podem canviar tot això. En aquesta dècada. Perquè les respostes d'emergència que s'utilitzaven en el passat no serviran i les sequeres que s'acosten seran molt més mortals. Seran pitjor que els incendis forestals recents i inextingibles d' Austràlia, Grècia, Portugal, Espanya o els Estats Units , que van delmar les reserves naturals o van deixar a la ruïna ciutats, comunitats i zones rurals", han advertit els dos dirigents.

RESILIÈNCIA

Una de les principals regions que més pateix les sequeres és el , on pateixen una sequera de quatre anys, "la pitjor en quatre dècades". Sobre això, assenyalen que, per al 2030, "la sequera pot desplaçar 700 milions de persones a l' Àfrica ".

En aquest punt, tots dos dirigents criden la resta de líders a "fer de la resiliència a la sequera una prioritat en la política nacional de desenvolupament i cooperació", perquè adverteixen que "les sequeres no són només un problema nacional". "Els seus impactes són regionals i globals. Per això les hem d'afrontar tots junts", han comentat.

"Impulsarem la consolidació de les accions i iniciatives regionals sobre la innovació, la transferència de tecnologia i coneixements tradicionals i la mobilització de recursos", han explicat.

Aquesta aliança, segons Pedro Sánchez i Macky Sall, estimularà el ple compromís de tots els actors involucrats, inclòs el sector privat.

"Només serem resilients al canvi climàtic si la nostra terra ho és. La creació de resiliència davant dels desastres causats per la sequera és la manera d'assegurar-se els avenços que puguem assolir en cadascun dels objectius de desenvolupament sostenible, especialment per a les persones més vulnerables “, han sentenciat.