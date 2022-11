Iglesias assegura que Podem i Sumar han de confluir però avisa Díaz que els morats han de ser "respectats" | @ep

L'exlíder de Podem Pablo Iglesias ha assegurat que Podem ha de confluir amb Sumar , la plataforma que impulsa la vicepresidenta segona Yolanda Díaz, i que seran generosos per confluir amb altres esquerres, però ha advertit que per això la formació ha de ser "respectada" .

Una línia similar ha seguit el cofundador del partit, Juan Carlos Monedero, en subratllar que Podem ha de ser la "nau nodrissa" de la "unió" a l'esquerra, però qui aspiri a liderar aquest espai s'equivocarà i no podrà "entusiasmar" qui "no respecti" la formació morada.

Així ho han traslladat tots dos durant la clausura de la 'Uni de tardor' , el fòrum ideològic de Podem, i que han protagonitzat amb la ministra d'Igualtat, Irene Montero, el cofundador de la formació, el mateix Monedero i l'eurodiputada Idoia Villanueva al Teatre Coliseum de Madrid, al qual han assistit 1.200 simpatitzants.

Mentrestant, la número 'dos' de Podem ha alertat que el bipartidisme intentarà destruir Podem de cara al proper cicle electoral i per això, als comicis del maig, han de sortir a guanyar amb voluntat també d'aliar-se amb altres forces d'esquerra.

Per la seva banda, la secretària general de la formació, Ione Belarra, tot i trobar-se de baixa per maternitat ha acudit breument a l'inici del míting central de l'esdeveniment per saludar els seus coreligionaris, que han rebut els ponents al crit de 'Sí es puede ' i 'No a la guerra'.

Mentrestant, l'exlíder del partit ha explicat durant el seu discurs que aviat hi haurà eleccions autonòmiques i locals, on potser alguns pensen que és una "magnífica oportunitat" perquè Podem "tingui un mal resultat" i "IU desaparegui", perquè així deixar tot el camp a una altra esquerra que no sigui perseguida per les clavegueres.

"El nivell d'ingenuïtat d'aquest plantejament és vergonyós. Qui pensa que pot anar bé a una candidatura d'esquerra si a Podem li va malament a les municipals? Cal ser estúpid", ha proclamat.

A més, ha confrontat que va ser precisament Podem qui va apostar per una candidata que no era de la seva formació per a les generals, en referència a Díaz , i que continuarà sent generosa, però des del respecte i sent conscients que són la principal formació a l'esquerra.

Unes paraules que entren de ple al debat sobre la reorganització de les forces d'esquerra i tensions sorgides davant la irrupció de Sumar, amb la qual Podem aspira a una coalició en lloc d'integrar-se en aquesta plataforma, que per ara ha destacat que el protagonisme del projecte és ciutadà i els partits han de tenir un rol secundari.

En la seva intervenció, Iglesias ha destacat que Podem té "un tresor" i és la seva militància "valenta" i que per al repte del futur cal "intel·ligència" i "organització", entenent que per evitar una majoria absoluta del PP cal entendre amb "només el BOE" no n'hi ha prou per guanyar eleccions, sinó una esquerra que propiciï mobilització "ideològica" i on les formacions polítiques són necessàries.

"No hi ha discurs més reaccionari que dir que els partits són el problema", ha llançat l'exvicepresident per demanar, també, una esquerra que "no s'arrugui davant l' OTAN ", que assenyali la monarquia com a "significant" de la corrupció" i no caure en la "ingenuïtat estúpida" de sectors progressistes que van tenir "por" a dir no a l'enviament d'armes a Ucraïna.

Precisament aquesta darrera qüestió va generar una divisió de posicions dins d'Unidas Podemos amb ales de l'espai, com la pròpia Díaz , que van donar suport a la mesura.