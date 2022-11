El TC encara trigarà "un temps" a resoldre els recursos després de l'última reforma sobre el CGPJ

| @ep

El Tribunal Constitucional (TC) trigarà encara "un temps" a resoldre els recursos del PP i Vox a la reforma aprovada pel Govern per modificar la Llei Orgànica del Poder Judicial per impedir que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) fes nomenaments mentre estigués en funcions.

Fonts del Tribunal Constitucional assenyalen que "els ponents tenen avançades les seves ponències, encara que la modificació legal recent imposa un temps per examen i reflexió".

Els ponents dels recursos presentats per Vox i PP a l'abril i maig de 2021 són els magistrats Juan Antonio Xiol i María Luisa Balaguer i els recursos no van ser inclosos a l'ordre del dia fins al 16 de setembre de 2021.

"És cert que un recurs d'inconstitucionalitat no triga a emportar-se ordinàriament a ple més de 15 dies des de la seva interposició. Es porta al primer ple següent que es convoqui. És immediat, ja que es constata la legitimació, el termini d'interposició i la correcció del suplico amb la pretensió jurídica del recurrent", expliquen des del TC .

En aquest sentit, recorden que competeix a qui és en el moment president del Tribunal Constitucional fixar i portar l'ordre del dia dels assumptes a ple.

TERMINIS

Així, assenyalen que en comparació dels terminis amb la tramitació de les dues sentències de l'estat d'alarma, la primera, de la qual va ser ponent González Trevijano , avui president de TC, va ser objecte de recurs d'inconstitucionalitat per part de diputats de Vox el 28 d'abril del 2020 i l'assumpte es va dur a ple i va ser admès el dia 6 de maig del 2020, només 8 dies després.

La segona, de la qual va ser ponent Antonio Narváez, va ser objecte de recurs d'inconstitucionalitat també per part de diputats de Vox el 6 de novembre de 2020 i l'admissió es va acordar pel ple, sota la llavors mateixa presidència, el 17 de novembre del 2020, és a dir, 10 dies després.

Font del TC recorden que el dia de l'elecció de l'actual president, el 19 de novembre de 2021, aquest va assenyalar després de demanar el parer del vicepresident Juan Antonio Xiol "que el Col·legi de Magistrats, de no preveure's acord de renovació als mesos de juny /juliol de 2022, prendria la màxima urgència de portar els esborranys de les dues setències a ple”.

I ja al mes de març, després de la resolució prèvia de les múltiples recusacions d'alguns magistrats, que impedien el coneixement dels més importants assumptes del Tribunal, juntament amb la resolució de les sentències d'alguns dels condemnats per la Sala Segona del Tribunal Suprem en l'anomenat procés, el president i els dos ponents es van ratificar en la decisió avançada de portar els esborranys de les dues sentències, “si el Consell no hagués recuperat llavors les seves competències o no hi hagués acord polític sobre la renovació dels seus membres”.

"El termini era l'apuntat dels mesos de juny o juliol", indiquen i ressalten que "el Tribunal era conscient que no podia diferir sine die tan important assumpte i que no podia ser responsable paral·lelament de la impossibilitat de nomenament dels seus dos" propis magistrats pel Consell General del Poder Judicial ”.

Tot i això, fonts del TC expliquen que després de la recuperació de competències del CGPJ el juliol del 2022 per nomenar els dos magistrats del Tribunal , "i donada també l'existència de la negociació del Govern i el principal partit de l'oposició per a la renovació del Consell, es va decidir, com s'ha fet sempre, no interferir –d'acord amb la pràctica inveterada en aquests quaranta anys– en els processos de negociació política o en els processos electorals pendents”.

Alhora, indiquen que el CGPJ està habilitat per nomenar des del mes de juliol els seus dos magistrats al Tribunal Constitucional . "Simultàniament les negociacions es trobaven llavors en curs per part de les dues principals formacions polítiques", subratllen.

"El Tribunal és conscient de la situació present", declaren fonts del TC , que ressalten que "els ponents tenen avançades les seves ponències, encara que la modificació legal recent imposa un temps per examen i reflexió".